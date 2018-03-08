Hyundai Tesla'ya meydan okudu

Gittikçe rekabetin kızıştığı elektrikli araç pazarında Hyundai’nin fuarda “ilk elektrikli kompakt SUV” olarak çıkardığı Kona Electric büyük beğeni topladı.

Jaguar da, kendi kompakt SUV'u X-Pace'in elektrikli versiyonu olan I-Pace'i görücüye çıkardı. Bu iki araç da şuanda 88. Kez düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı’nda tüketicinin beğenisine sunuldu.

"ŞİMDİ SIRA SENDE, ELON"

Güney Koreli marka, Tesla ile rekabetini bir adım öne taşımış durumda. Zira Hyundai’nin Avrupa’daki reklam panolarında Elon Musk’a açıkça meydan okuyor. Elektrikli otomobil meraklıları tarafından çekilen görüntülerdeki bilboardlarda “Şimdi sıra sende, Elon. İlk elektrikli kompakt SUV burada.” yazısı dikkat çekti.