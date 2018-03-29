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Hyundai Tucson'a makyaj yapıldı

Güney Koreli otomotiv devi Hyundai'nin tutulan SUV modeli Tucson, yeni bir yüze kavuştu.

Haber Merkezi | 29.03.2018 - 15:22..
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Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Avrupa'da ve özellikle Türkiye'de ortalamanın üzerinde satış rakamları yakalayan Hyundai Tucson, makyajlanan kasasıyla daha şık bir görünüme sahip olmuş.

New York Otomobil Fuarı'nda tanıtılan araç, ziyaretçilerin de beğenisini toplamayı başardı.

Hyundai Tucson'a makyaj yapıldı

EN BÜYÜK DEĞİŞİKLİK FARLARDA

Hyundai mühendisleri, Tucson'u makyajlarken en büyük mesaiyi farlar üzerinde harcamış. Ön farlar biraz daha büyürken, LED çizgileri de uzatılmış. Böylece gündüz farlarıyla bile kalburüstü bir aydınlatma sağlanmış. Arka lambalara da LED özelliği eklenen Tucson, artık kasaya daha iyi oturan bir arka lamba görünümüne sahip.

Tucson'un yeni tampon tasarımı da oldukça başarılı görünüyor. Daha geniş bir ön tamponla gelen yeni Tucson, klasik basamaklı panjuruyla tamamlanıyor.

Hyundai Tucson'a makyaj yapıldı

GÜVENLİK DONANIMLARI ARTIRILDI

İç mekan tasarımında da küçük dokunuşlarla yenilenen Hyundai Tucson'un, güvenlik donanımları artırıldı. Park ederken 360 derece dönebilen Hyundai Surround View Monitor, şerit takip asistanı, sürücü yorgunluk uyarısı, acil durum fren sistemi yeni Tucson'da olacak bazı standart güvenlik donanımları. Hyundai Tucson, bu güvenlik donanımları sayesinde Euro NCAP testlerinde 5 yıldız seviyesini korumayı amaçlıyor.

Ayrıca bu kasada kablosuz şarj ünitesi de bulunacak. Bu sayede sürücü ve yolcular; telefonlarını, elektronik cihazlarını kablo kullanmadan şarj edebilecek.

Hyundai Tucson'a makyaj yapıldı

5 FARKLI MOTOR SEÇENEĞİYLE GELİYOR

Yeni Hyundai Tucson, 5 farklı motor seçeneğiyle müşterilere sunulacak. Üçü dizel, ikisi benzinli olacak bu motorların en güçlüsü 2.0 litre hacme sahip olacak ve 183 beygir gücü üretecek. Bu motorlar 6 ileri manuel ve 8 ileri otomatik şanzımanla desteklenecek.

Yaz aylarında satışa sunulması beklenen yeni Tucson, ülkemize aynı dönemde gelecek. Mevcut modeli 110 bin lira ile başlayan ve 227 bin liraya kadar çıkan fiyatlarla satılan Tucson'un yeni modeli, tahminlere göre 150 bin liradan başlayan fiyatlarla katalogda olacak.

Hyundai Tucson'a makyaj yapıldı

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