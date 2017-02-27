Hz. Ali'nin doğum günü Ankara'da kutlanacak

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Güzeltepe Mahallesi'nde bulunan Hazreti Hüseyin Cemevi'ni ziyaret etti, cemevi başkanı Ali İhsan Şahin'den faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, burada yapılan hizmetlerin çok değerli olduğunu belirterek, Türkiye'de, Anadolu topraklarında, Rumeli topraklarında, Alevilik Bektaşilik ile Sünniliğin beraber, yan yana hiç bir problem olmadan asırlar boyunca yaşadığını kaydetti.

ALEVİ BEKTAŞİ GELENEĞİNİN ÖNEMİ..

Alevi Bektaşi geleneği olmasa Osmanlı'nın bir çok fethinin olmayacağını ifade eden Numan Kurtulmuş, "Osmanlı ordusunun dirliğinde, düzeninde Alevi Bektaşi dergahlarının fevkalade önemli yeri olmuştur. Toplumsal birliğimizin, dirliğimizin sağlanmasında da önemli yeri olmuştur." ifadelerini kullandı.

HZ. ALİ'NİN DOĞUM GÜNÜ ANKARA'DA KUTLANACAK

Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Alevi kardeşlerimizin inançlarını, erkanlarını, kendi yollarını öğretecek bu tür dergahlara ihtiyaç vardır. Böylece genç nesillerimizin inanç dışı yollara sapmasını ve ülkenin birliğini, dirliğini ortadan kaldıracak düşüncelerin, fikirlerin, akımların içinde kalmasını önlemek gerekiyor. Bunun için buradaki çabanız bir takım kurslar, eğitici faaliyetlerin ötesinde çok önemli bir çalışma. Türkiye'nin özellikle toplumsal birliğe ihtiyacı olduğu bir dönemde bu faaliyetlerin çok büyük önemi var. Allah nasip ederse Türkiye'de 1980 darbesinden bu yana bir türlü yapılmayan, yasaklanmış gibi olan Hazreti Ali'nin doğum günü olan 21 Mart kutlamasını Ankara'da yapacağız. Alevi kardeşlerimizle, yurttaşlarımızla devletin yeniden barışması anlamında olan bir tören olacaktır. Orada da bu geleneği sürdüren büyük kitlelerin bir araya geleceğini ümit ediyoruz. Bu çalışmalarınızı Allah bereketlendirsin. Cenabı Allah hepimize Hazreti Ali efendimizin, Hazreti Hüseyin, Hazreti Hasan efendilerimizin yoluna uygun bir şekilde yaşamayı, inanmayı, düşünmeyi nasip etsin."