Brezilya'da Paskalya Bayramı için özel bir gösteri düzenlendi. Bu gösteride Hz. İsa'nın çarmıha gerilişi sahnelendi.

İZLEYİCİ OYUNCULARA SALDIRDI

Gösteride Hz. İsa'nın çarmıha gerilişine sinirlenen ve İsa'yı bu durumdan kurtarmak isteyen bir izleyici kendisini sahneye attı. İzleyici, gösteri alanına motosikletiyle geldi ve asker rolündeki aktörlere de motosiklet kaskıyla vurdu.

"ÖLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİM"

Roma askerini oynayan oyunculara saldıran adam, kısa süreli arbedeye neden oldu. Bine yakın izleyicinin tanık olduğu olayda, görgü tanıkları adamın, "Hz. İsa'nın ölmesine izin vermeyeceğim." dediğini belirtti.

Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesini engellemek isteyen adam VİDEO

DAHA ÖNCE UYUŞTURUCUDAN YAKALANMIŞ

Arbede sonrasında sahneden indirilen izleyici için polis çağrıldı. Polisler adamın daha önce uyuşturucudan yakalandığını ve psikolojik sorunları nedeniyle ilaç kullandığını ifade etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

EN ESKİ BAYRAMLARDAN

Bilindiği üzere Paskalya, Hristiyanların en eski ve en önemli bayramlarından. İnanışa göre bayram, İsa'nın çarmıha gerilişinden sonraki üçüncü günde dirilişi ile son bulur.