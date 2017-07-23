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Hz. Meryem'in gözlerini yıkadığı antik havuza yoğun ilgi

Pamukkale'deki Kleopatra Antik Havuzu, bölgeyi ziyarete gelen turistlerden büyük ilgi görüyor.

23.07.2017 - 16:19
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Mısır Kraliçesi Kleopatra'nın da banyo yaptığı havuz, antik kalıntılar içerisinde yüzme imkanı sunuyor.

Sıcak ve berrak suyuyla dikkati çeken havuz turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

KLEOPATRA'NIN GÜZELLİK HAVUZU

İçinde tarihi sütun başlıkları ve mermer parçalarıyla ilginç görünüme sahip olan ve 'Kleopatra'nın güzellik havuzu' olarak da bilinen antik havuza yerli ve yabancı turistlerle çeşitli hastalıklara şifa arayanlar yoğun ilgi gösteriyor.

Hz. Meryem'in gözlerini yıkadığı antik havuza yoğun ilgi

TURİSTLER SUDAN ÇIKMIYOR

Havuzun içinde yer alan tarihi eserlerin arasında yüzen ve fotoğraf çektiren turistler, şifalı sıcak suyun içinde uzun süre kalıyor.

Günde yaklaşık iki bin kişinin girdiği antik havuzda turistler, tarihin içinde yüzmenin tadını çıkarıyor.

Hz. Meryem'in gözlerini yıkadığı antik havuza yoğun ilgi

DÜNYADA BAŞKA ÖRNEĞİ YOK

Denizli Müze Müdürü Hasan Hüseyin Baysal, Antik havuzun dünyada başka bir örneğinin olmadığını belirterek, "Pamukkale ve Hierapolis'in varlık nedeni depremler ve termal sudur. Yok olma nedeni de yine depremlerdir. Değişik kaynaklardan çıkan termal su yaklaşık 35-36 santigrat derecedir. Bu suya girildiğinde romarizmal hastalıklara, içildiğinde gastrit, ülser gibi mide rahatsızlıklarına iyi geldiği bilimsel olarak tespit edilmiştir. Antik Havuz olarak adlandırılan gölcük, M. S. 6. Yüzyılda olan depremle ortaya çıkan ve sivil agoranın bulunduğu alanda havuza baktığımız zaman bu sivil agoranın temelleri, agorayla ilgili parçalı görmek mümkün. Bu yapının dünyada başka bir örneği yok" dedi.

Hz. Meryem'in gözlerini yıkadığı antik havuza yoğun ilgi

HAZRETİ MERYEM, GÖZLERİNİ YIKAMIŞ

Baysal, sıcak suyla, arkeoloji ve travertenlerin bütünleştiği bir yer olduğunu da ifade ederek, "Travertenler beyazlığıyla kente ayrı bir görsellik kazandırıyor. Onun dışında mimarisi de bir bütünlük sağlamış.  Antik havuzla ilgili bir rivayet hazreti Meryem'in, Efes'e giderken gözlerinden rahatsızlandığı ve bu şifalı sudan gözlerini yıkadığı ve gözündeki rahatsızlığın geçtiği rivayetler var. Bütün dünyadan ilgi var ama son yıllarda Rus turistler soğuk bir iklimde yaşadıkları için Antik Havuza ve termal suya oldukça yoğun bir ilgi gösteriyorlar" diye konuştu.Hz. Meryem'in gözlerini yıkadığı antik havuza yoğun ilgi

Hz. Meryem'in gözlerini yıkadığı antik havuza yoğun ilgi

Hz. Meryem'in gözlerini yıkadığı antik havuza yoğun ilgi

Hz. Meryem'in gözlerini yıkadığı antik havuza yoğun ilgi

Hz. Meryem'in gözlerini yıkadığı antik havuza yoğun ilgi

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