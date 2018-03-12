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Ian Hodder'in 'Dolanıklık' kitabı okurlarla tanıştı

İngiliz Ian Hodder, Arkeoloji Dizisi’nden çıkan 'Dolanıklık' kitabında temel olarak, arkeoloji ve madde bilimini, şeylerin ve insanların bilimsel arkeolojisinde bir araya getirmenin yollarını sunuyor.

Haber Merkezi | 12.03.2018 - 16:53..
  1. Haberler
  2. Kitap

Bu bağlamda, farklı sosyal teori ve maddi kültür çalışmalarından hareketle öncelikle şeylerin nesne doğasını, ardından da insan ile şey, kültür ile madde ve toplum ile teknolojinin bir karışımı olan dolanıklık kavramını ele alıyor.

İnsanlar ile şeylerin nasıl birbirlerine dolandığını, birbirlerine nasıl dahil olduklarını, birbirlerine nasıl bağımlı olduklarını ortaya koyuyor.

Ian Hodder'in 'Dolanıklık' kitabı okurlarla tanıştı

Hodder, yeni bir arkeolojik bakış açısından hareketle, dünya mirası, müzeler, koruma, saklama gibi arkeolojiye ait konularla bağlantı kurup, yürüttüğü Çatalhöyük kazılarından güncel örnekler veriyor.

Ian Hodder'in 'Dolanıklık' kitabı okurlarla tanıştı

“Hodder’ın yorumlarının çokluğu ve çeşitliliği tek kelimeyle şaşırtıcı. Onun yeni maddi dolanıklıklar kavramı, arkeologların bu alanı anlama biçimini değiştirecektir.”

Norman Yoffee, Michigan Üniversitesi

“Dolanıklık arkeolojinin maddi şeyleri araştırma yöntemini tümden yeni baştan ele alıyor. Arkeologların etraflarındaki dünyayı anlama biçimleri için temel, ilkesel bir çalışmadır bu.”

Matthew H. Johnson, Northwestern Üniversitesi

Yazar: Ian Hodder

Yayınevi: Alfa Yayınları

Çeviren: Billur Cavidan

Türü: Bilim

Baskı yılı: 2018

Syf: 422

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