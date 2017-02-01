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İbadi ABD'ye karşılık vermeyeceklerini açıkladı

Irak, Trump’ın aralarında Irak’ın da olduğu yedi ülkeden gelen göçmenlere yönelik seyahat yasağı kararına tepkisiz kalacak.

01.02.2017 - 11:06
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İbadi ABD'ye karşılık vermeyeceklerini açıkladı

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ABD Başkanı Donald Trump’ın cuma günü imzaladığı ve Irak, Suriye, İran, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarına 90 gün süreyle seyahat yasağı getiren başkanlık kararnamesini değerlendiren Irak Başbakanı Haydar el İbadi, kararın kendileri için sürpriz olduğunu söyledi.

''HİÇBİR ŞEY YAPMAYACAĞIZ''

Irak meclisinin ABD’nin bu adımına karşılık misilleme yapılması yönündeki kararını değerlendiren İbadi, düzenlediği basın toplantısında “Hiçbir şey yapmayacağız. Muhtemel kararlar üzerinde çalışıyoruz ancak bir savaştayız ve ulusal çıkarlarımıza zarar vermek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

TRUMP'DAN SEYAHAT YASAĞI

Trump tarafından 27 Ocak’ta imzalanan başkanlık kararnamesi ile ABD’nin göçmen programını 120 gün boyunca askıya aldı ve Suriye vatandaşlarının ülkeye girişini ‘süresiz’ durduruldu.

Kararname ayrıca, aralarında Irak, Suriye, İran, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarına ABD’ye seyahat yasağı getirdi.

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