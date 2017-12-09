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İbadi: Irak'ta DEAŞ ile savaş bitti

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ülkesinde DEAŞ ile savaşın sona erdiğini duyurdu.

Ajanslar | 09.12.2017 - 23:00..
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İbadi: Irak'ta DEAŞ ile savaş bitti

Başkent Bağdat'ta bir basın toplantısı düzenleyen İbadi, Irak güçlerinin Suriye sınırında DEAŞ kontrolündeki son bölgeleri de ele geçirdiğini açıkladı.

Düşmanlarının medeniyetlerini yok etmek istediğini vurgulayan İbadi, "Bütünlüğümüzü muhafaza ederek ve kararlı bir şekilde hareket ederek zafer kazandık. Bu başarıya çok kısa bir süre içinde ulaştık" dedi.

İbadi ayrıca sadece Iraklılar için değil, Araplar, Müslümanlar, bölge ve dünya için de zafer kazandıklarını söyledi.

DEAŞ, IRAK-SURİYE SINIRINDA SIKIŞMIŞTI

DEAŞ Kasım ayında Rawa kasabasının kontrolü yitirmiş, Irak'ta sadece Suriye sınırında bir alana sıkışmıştı.

Rus ordusu da Perşembe günü Suriye'de DEAŞ'ın tamamen yenilgiye uğratıldığını bildirmişti.

DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi örgütün 2014'te Irak'ın Musul kentini ele geçirmesinden sonra "halifeliğini" ilan etmişti.

Örgütün bir dönem Irak ve Suriye'de kontrol attığı topraklarda 10 milyondan fazla kişi yaşıyordu.

Ancak DEAŞ son iki yılda iki ülkede de geriletilmiş, Musul'dan Temmuz ayında, Suriye'deki "fiili başkenti" Rakka'dan da geçen ay çıkarılmıştı.

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