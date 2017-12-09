İbadi: Kontrol tamamen sağlandı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Bağdat’ta Irak Gazeteciler Sendikası tarafından "Uluslararası Medya Konferansı"nda yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Suriye sınırının tamamında kontrolü sağladığını ve DAEŞ’le savaşın sona erdiğini kaydetti.

"KİMSENİN KUDÜS'Ü ÇALMAYA HAKKI YOK"

ABD’nin Kudüs kararına tepkisini yineleyen İbadi, "Kimsenin Kudüs’ü çalmaya hakkı ve imkanı yoktur." dedi.

İbadi, daha öncede yaptığı açıklamada söz konusu kararı kabul etmediklerini, bunun bölgeye olumsuz yansımaları olacağı uyarısında bulunmuştu.

ÜLKE TOPRAKLARI DAEŞ'TEN TEMİZLENDİ

Öte yandan, Irak Savunma Bakanlığı’na bağlı, Savaş Medya Ağı tarafından da yapılan yazılı açıklamada, DAEŞ’e karşı askeri operasyonlardan sorumlu Korgeneral Abdulemir Yarullah, ülke topraklarının tümünün terör örgütü DAEŞ’ten temizlendiğini bildirdi.