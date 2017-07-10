taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.097
USD
3,6103
EURO
4,1151
ALTIN
140,67
PETR
47,0400

İbadi Musul'un DEAŞ'tan kurtarıldığını duyurdu

Irak Başbakanı İbadi, "Musul'un kalbinden zaferi duyuruyorum." dedi.

10.07.2017 - 20:36
  1. Haberler
  2. Dünya

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarıldığını resmen ilan etti.

ZAFERİ MUSUL'DAN İLAN EDİYORUM

İbadi, devlet televizyonunda yayımlanan "zafer" konuşmasında, "Musul'un kalbinden zaferi duyuruyorum. Musul'dan ilan edilen hurafe devletinin (DEAŞ) çöktüğünü Musul'dan ilan ediyorum." dedi.

İbadi Musul'un DEAŞ'tan kurtarıldığını duyurdu

"GÜVENLİK GÜÇLERİNİ KUTLUYORUM"

Irak Başbakanı şunları kaydetti: "Büyük zaferi, kahraman güvenlik güçleri, yaralı ve şehitler gerçekleştirdi. Zaferimiz vahşilik ve terörizme karşı gerçekleşti. Dini merci Ali Sistani ve tüm güvenlik güçlerini kutluyor ve onlara teşekkür ediyorum. Bu zafer Iraklıların planı ve çabasıyla gerçekleşti. Iraklılar bundan gurur duymalı. Terörle mücadelemizde eğitim, lojistik ve hava saldırısında destek veren tüm ülkelere de teşekkür ediyoruz. Irak bugün önceki dönemlere göre daha homojendir. Önümüzde istikrarın sağlanması, altyapının yeniden imarı ve DEAŞ hücrelerini imha etmek var. DEAŞ'la mücadelemizde birleştiğimiz gibi bu konuda da birleşmemiz lazım."

İbadi Musul'un DEAŞ'tan kurtarıldığını duyurdu

İlginizi Çekebilir
Midili'deki sığınmacı kampında olay çıktı
Yunan güvenlik güçleri, sığınmacıların düzenlendiği protestoya gazla müdahale etti.
ABD ve Kanada'da yangın etkili oldu
ABD ve Kanada'daki kavuran sıcaklar orman yangınlarıyla birleşmesiyle alevler durdurulamıyor.
Suriye'de PYD sivilleri vurdu
Terör örgütü PKK/PYD Suriye Mare'de füze saldırısı düzenledi: 5 sivil yaralandı.
Hindistan'da yıldırım felaketi
Hindistan Bihar'da yıldırım düşmesi sonucu ölenler için devlet tazminat ödeyecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Koray Çalışkan gözaltına alındı

Koray Çalışkan gözaltına alındı

316
Binali Yıldırım 3. Havalimanı'nın avantajını anlattı

Binali Yıldırım 3. Havalimanı'nın avantajını anlattı

105
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren oldu

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren oldu

0
Cumhurbaşkanı'ndan Sakarya'daki olaya sert tepki

Cumhurbaşkanı'ndan Sakarya'daki olaya sert tepki

184
Şenol Güneş istediği oyuncuları açıkladı

Şenol Güneş istediği oyuncuları açıkladı

55
İntihar eden üsteğmenin annesi: Kızıma kumpas kurdular

İntihar eden üsteğmenin annesi: Kızıma kumpas kurdular

98
Rafet El Roman: Cinsellik yoksa ilişkide durmam

Rafet El Roman: Cinsellik yoksa ilişkide durmam

196
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM