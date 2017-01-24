İbadi: Musul'un doğusu DEAŞ'tan kurtarıldı

Bağdat'ta hükümet sarayında düzenlediği basın toplantısında, "Musul'un doğusunun tamamı DEAŞ'tan kurtarıldı. Güvenlik güçlerini, Musul'un batısını da kurtarmaları için hızlıca harekete geçmeleri çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Musul'da kurtarılan bölgelerde 70 okulu yeniden açtıklarını dile getiren İbadi, bölgede yakıt ve gıda ihtiyaçlarının da karşılanmaya başlandığını belirtti. Musul'un doğusunda, kentin batısını da besleyen elektrik akımının DEAŞ tarafından durdurulduğunu aktaran İbadi, örgütün Musul'daki yolları ve diğer alt yapıyı gerçek anlamda tahrip ettiğini ve doğu ile batı yakasını birbirine bağlayan köprüleri yıktığını kaydetti.

İbadi, Musul'da güvenlik güçlerinin operasyonlar sırasında sivillere yönelik ihlallerine ilişkin ise "Musul'da ihlallerde bulunan yaklaşık bin kişiyi yakaladık ve yargıya teslim ettik." dedi.

İbadi, Irak güçleri ve Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin ülke sınırları dışına çıkmasına izin vermediklerinin ve bu güçlerin içeride DEAŞ'a karşı operasyonlarda yer aldığının altını çizdi.

"ABD'NİN DESTEĞİ ARTACAK"

ABD Başkanı Donald Trump'tan ülkesine verilen desteğin artacağı sözünü aldığını dile getiren İbadi, "ABD'nin desteği terörle mücadele alanında artacak." diye konuştu.

MALİKİ'YE YİNE ELEŞTİRİ

Eski Başbakan Nuri el-Maliki dönemine ilişkin eleştirisini yineleyen İbadi, "Eski yönetimde federal polis güçleri yeterli eğitilmemiş ve silahlandırılmamıştı. Günümüzde ise Enbar ve Felluce'de olduğu gibi Musul'da da polis güçlerimiz en ön cephede yer alıyor. Eskiden orduda görevden kaçışlar yaşanırdı. Şimdi durum değişti." değerlendirmesinde bulundu.

Şİİ MİLİSLERİN İHLALLERİ İTİRAFI

İbadi, Felluce'de Şii milis gücüne bağlı Bedir örgütüne mensup bir milisin 18 sivili infaz ettiğini ortaya çıkardıklarını belirterek, bu kişinin yargıya teslim edildiğini ifade etti. İbadi, Felluce'de operasyonlar sırasında sivillerin kaçırıldığı ve öldürüldüğüne dair çok sayıda iddia ve şikayetler olduğunu da vurgulayarak, bunları incelemeye aldıklarını ileri sürdü.

Bağdat'ın Tarımiyye semtinde yapılan askeri arama operasyonları sırasında 45 Sünni sivilin bilinmeyen yere götürülmesine de değinen İbadi, bölgede güvenlik gerekçesiyle askeri arama operasyonları yapıldığını anlattı.

İbadi, "Bu operasyona Haşdi Şabi'ye bağlı bir grup da iştirak etmiş ve oradakiler onlar tarafından tutuklanmış. İçlerinden serbest bırakılanlar oldu. Konuyla ilgili İçişleri, Savunma Bakanlığı ile Ortak Operasyonlar Komutanlığı ve Haşdi Şabi'nin de inceleme başlatması talimatı verdim." dedi.

"ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNİN KUDÜS'E TAŞINMASI SORUNLARA YOL AÇAR"

Sadr Hareketi liderinin ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmasına ilişkin açıklamasının sorulması üzerine İbadi, şunları söyledi:

"Kudüs, İslamın kıblesidir. Kudüs, ayrıca işgal altındadır ve uluslararası hukuka göre işgal altında bulunan yer istila edilmez. ABD yönetimi şimdiye kadar büyükelçiliğinin taşınması kararını almış değil. Bu, bir seçim propagandası konuşmasıydı. Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması büyük sorunlara yol açar. ABD yönetimini ülkelerle iş birliği ve dayanışma fırsatı yaratmaya davet ediyorum. Büyükelçilik Kudüs'e taşınırsa biz de tutumumuzu ortaya koyacağız."

Irak Başbakanı İbadi, ABD Başkanı Trump'ın "Radikal İslam'ı bitireceğiz" ve "Irak'ta petrolü ele geçirseydik DEAŞ ortaya çıkmazdı." şeklindeki açıklamasına ilişkin ise, "Radikal ya da radikal olmayan İslam yok. Bizde İslam tektir. İslam'ın imajına zarar verenler var. DEAŞ, İslam dinini kullanarak insanları öldürüyor. Trump, petrol konusundaki söylemiyle neyi ve hangi dönemi kastettiği konusunda net değildi. Irak'ın petrolü de tüm Iraklılarındır. Trump'ın bu konudaki sözü kabul edilmez." ifadelerini kullandı.