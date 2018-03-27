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İbadi: Sincar'da PKK bayrağı astırmayız

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi," Sincar'da ülke bayrağımız dışında hiçbir yabancı bayrağın asılmasına ve Irak güçleri dışında kimsenin silah taşımasına izin vermeyiz" dedi.

AA | 27.03.2018 - 19:41..
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Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında, terör örgütü PKK'nın çekildiği duyurulan Sincar'da güvenliği sağladıklarını ve bunun için Suriye sınırına kadar takviye askeri güç gönderdiklerini ifade etti.

"BİZİM DIŞIMIZDA SİNCAR'DA KİMSE SİLAH TAŞIYAMAZ"

İbadi, "Sincar'da ülke bayrağımız dışında hiçbir yabancı bayrağın asılmasına ve Irak güçleri dışında kimsenin silah taşımasına izin vermeyiz. " şeklinde konuştu.

İBADİ-YILDIRIM GÖRÜŞMESİ

Başbakan Binalı Yıldırım ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine de değinen İbadi, "Türkiye Başbakanı, Irak'ın sınır ve egemenliğine saygı duyduklarını ifade etti." dedi.

İbadi: Sincar'da PKK bayrağı astırmayız

Irak'ta yabancı güç bulunmasına ilişkin soru üzerine İbadi, "Karada hiçbir yabancı askeri güç bulunmuyor. Irak'ta bulunan yabancı askeri üslerin denetimi de bizim güvenlik güçlerimizin elinde bulunuyor. Güçlerimizin eğitimi ve lojistik destek için yabancı güçlere ihtiyacımız sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

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