İbadi, Tillerson'un barışın çağrısına olumsuz cevap verdi

İsviçre'nin Cenevre kentinde Irak'taki sıcak gelişmeler hakkında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İbadi'nin IKBY ile anlaşması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin desteğiyle DEAŞ ve Barzani'ye karşı mücadelesinde başarılı olan İbadi, Tillerson'un açıklamalarına sessiz kalmadı. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, IKBY'nin öncelikle havaalanı ve sınır kapırlarını geri vermeleri gerektiğini söyledi.

ABD HAYAL KIRIKLIĞI İÇERİSİNDEYMİŞ

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile Riyad'da gerçekleştirdiği görüşmenin çok verimli geçtiğini kaydeden Tillerson, "Kuzey Irak'ta geçen ay ortaya çıkan gerilim kaygı verici. ABD, Bağdat ve Kürt bölgesindeki dostlarımız da dahil tüm Iraklıların dostudur. Son gerilimle ilgili olarak tarafların hala barışçıl bir çözüme ulaşamamış olmasından hayal kırıklığı içindeyiz." değerlendirmesini yaptı.

İbadi'yle görüşmesinin yanı sıra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Lideri Mesut Barzani ile de bir telefon görüşmesi yaptığını dile getiren Tillerson, "ABD, birleşik, federal ve demokratik bir Irak yolunda Bağdat ve Erbil'e barışçıl ve siyasi araçlarla destek vermeye hazırdır. Her iki tarafa da Irak ve Peşmerge güçleri arasındaki çatışmalardan kaçınmaları çağrısında bulunuyorum. Ayrıca Başbakan İbadi'yi, Erbil'in Irak anayasası temelinde müzakereler için yaptığı teklifi kabul etmeye davet ediyorum." şeklinde konuştu.

İBADİ TİLLERSON'A SESSİZ KALMADI

İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), kontrolünde bulunan havalimanları ve sınır kapılarını merkezi yönetime teslim etmesi gerektiğini söyledi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nin yazılı açıklamasına göre, İbadi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü.

Görüşmede, DEAŞ'ın son kalesi olan Enbar'a bağlı Kaimi'i kurtarma operasyonu, merkezi yönetim güçlerinin Kerkük ve diğer bölgelere yeniden yerleşmesi ve güvenlikle siyasi gelişmeler ele alındı.

İbadi, "Önceliğimiz hala DEAŞ'la mücadeledir. DEAŞ'ı yakında yenip mücadelemizi tamamlamaya azimliyiz." dedi.

"HAVALİMANLARINI VE SINIR KAPILARINI TESLİM ETSİN"

Merkezi hükümetin ülkenin her yerinde anayasayı uygulamada ısrarcı olduğunun altını çizen İbadi, "Kürdistan bölgesi, havalimanları ve sınır kapılarını federal yönetime teslim etmeli. Federal yönetim güçlerinin yeniden dağılımı (tartışmalı bölgelerde) ve otoritesinin sağlanması anayasaya uyumludur. O bölgelerde vatandaşların güvenliğine de önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Tillerson'da, Irak'ın birliğini desteklediklerini, federal yönetimin Kerkük ve diğer bölgelerdeki güvenliği sağlamasını anlayışla karşıladıklarını dile getirerek, IKBY'nin Bağdat ile iş birliğine girmesi ve ülke anayasasına bağlı diyaloğun önemine vurgu yaptı.