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İbadi: Türkiye ile sınır kontrolleri ilişkimiz sürmeli

Türkiye ile ilişkilerinin devam etmesini istediğini belirten Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük ve Musul'dan petrol sevkiyatını da içine kattı.

İHA | 09.01.2018 - 23:00..
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Bağdat'ta basın karşısına çıkan Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, "Türkiye ile karşılıklı ticaret, sınır kontrolleri ve özellikle Kerkük ve Musul’dan petrol sevkiyatıyla diğer tüm alanlarda ilişkilerimizin sürmesini istiyoruz. Ceyhan Limanı’na petrol taşıyan boru hattının imarı da yakında tamamlanacak" şeklinde konuştu.

"Maaşların siyasi partiler değil, vatandaşların eline geçmesini istiyoruz"
Başbakan İbadi, Erbil-Bağdat krizine ilişkin ise "Peşmerge güçlerinin 2003 öncesi sınırlarına geri dönmesi, memur maaşlarının ödenmesi, gümrük, havalimanları ve sınır kapılarının kontrolünün merkezi yönetime teslimi konusunda ısrarımız sürüyor. Ancak kendileri (IKBY) bu şartları yerine getirmeye halen hazır değiller. Maaşların siyasi partiler değil, vatandaşların eline geçmesini istiyoruz. IKBY, 2017 yılı içerisinde 7,5 milyar dolarlık petrol ihracatı yaptı. Petrol ve gümrükle sınır kapılarından elde ettikleri gelirleri nereye götürdüklerini açıklasınlar" ifadelerini kullandı.

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