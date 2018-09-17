İbadi, Türkiye sınırına asker gönderme kararı aldı

Irak Başbakanı Haydar El İbadi, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri gerecek bir adımın eşiğinde.
TÜRKİYE-IRAK SINIRINA ASKER
Türkiye-Irak sınır hattında ihlallerin yaşandığını gerekçe gösteren Bağdat yönetimi, sınıra çok sayıda asker gönderecek.
Bölgeye giden Iraklı askeri yetkililer, askerlerin konuşlanması gerektiği yerlere karar verecek.
BM'YE ŞİKAYET EDECEK
İhlallerin tespit edilmesi durumunda hazırlanacak raporu Birleşmiş Milletler'e taşıyacaklarını açıklayan İbadi, terör örgütü PKK'yı sevindirdi.
TÜRK ASKERİ PKK'NIN PEŞİNDE
Türk askeri, alçakça saldırılar düzenleyip Irak'a kaçan teröristlerin peşinden giderek bölgede nokta operasyonları düzenliyordu.