İbadi, Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istiyor

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Bağdat'taki hükümet sarayında haftalık basın toplantısı düzenledi.

"YİNEDEN PETROL İHRAÇ ETMEK İSTİYORUZ"

Ankara'ya yarın yapacağı ziyaretle ilgili İbadi, "Türkiye'de, iki ülke arasındaki ticari hacmin artırılmasıyla diğer ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, su meselesi, sınır kapılarının kontrolü gibi önemli stratejik konuları ele alacağız. Irak'taki Kerkük stratejik boru hattından (Kerkük-Ceyhan) Türkiye'ye yeniden petrol ihraç etmek istiyoruz." dedi.

YENİ IRAK - TÜRKİYE VİZYONU

İbadi'nin açıklamaları şöyle:

"Bölgenin güvenliğinin sağlanması konusundaki vizyonumuzu da Türkiye'ye aktaracağız. Bu alanda ciddi iş birliğine ihtiyacımız var ve bununla ilgili yeni bir Irak-Türkiye ortak vizyonunu çizeceğiz. Türkiye'nin PKK'nın varlığı ve bölgenin parçalanmasıyla ilgili ayrıca ciddi ve haklı endişeleri var. Referandumu da milli güvenliklerine tehdit olarak görüyorlardı.

"PEŞMERGELER LİDERLERİNE KARŞI ÇIKTI"

Peşmergeler, liderlerine karşı çıkarak, onların dediklerinden vazgeçti, bizim 'çatışmaya girmeyin' çağrılarımıza kulak verdi ve bizimle dayanışma içerisinde oldu. IKBY yetkilileri Saddam'ın vaktiyle benimsediği tutumu izlediler. Iraklıların öldürülmesiyle onur duyuyorlar. Kürt vatandaşlar bizim gözümüz ve kalbimizdedir.