İbadi Ürdün Kralı le görüştü

Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah resmi temaslarda bulunmak üzere Ürdün'e gelen İbadi'yi başkent Amman'da kabul etti. Görüşmede, Ürdün ve Irak arasındaki ilişkiler ile siyasi, ekonomik ve güvenlik alanında iş birliğini güçlendirme, bölgesel gelişmeler ve terörle mücadele konuları ele alındı.

Abdullah, Irak'ın güvenliğini, istikrarını ve toprak bütünlüğünü koruma konusundaki çabasını desteklediklerini kaydetti.

"IRAK İSTİKRARIN TEMEL TAŞIDIR"

"Güvenli, istikrarlı ve parçalanmamış bir Irak, bölge güvenliği ve istikrarının temel taşıdır." diyen Abdullah, ülkesinin elindeki tüm imkanlarla Irak'ı desteklemeye hazır olduğunu dile getirdi.

İbadi ise Irak ordusunun terör çetelerine yönelik kazandığı başarılar, Irak'ın bölgenin geleceğiyle ilgili vizyonu, ulusal uzlaşının sağlanması ve sıkıntıların aşılması için Irak hükümetinin harcadığı çabalar konusunda Kral Abdullah'a bilgi verdi.

İbadi yurt dışı gezisi kapsamında Suudi Arabistan ve Mısır'ın ardından Ürdün'e gelmişti.