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İbadi ve Trump Doğu Guta hakkında konuştu

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ve ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi yaptı.

AA | 09.04.2018 - 02:54..
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Telefon görüşmesi yaptıkları açıklanan İbadi ve Trump'ın terör örgütü DEAŞ'ın yanı sıra, Beşar Esad rejiminin Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırısının da ele alındığı bildirildi.

İbadi ve Trump Doğu Guta hakkında konuştu

"KİMYASAL SALDIRI HABERLERİ ELE ALINDI"

Beyaz Saray, Trump-İbadi görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Başkan Trump ile Başbakan İbadi, Suriye'deki durumu ve Şam yakınlarındaki ürkütücü muhtemel kimyasal saldırı haberlerini ele aldılar." ifadesine yer verildi.

İbadi'nin Trump'a, DEAŞ'a karşı mücadelede ABD'nin verdiği "kararlı destekten" dolayı teşekkür ettiği kaydedilen açıklamada, "İki lider ayrıca DEAŞ'ın kalıntılarının da temizlenmesi sürecinin hızlandırılmasını ve bölgedeki diğer tehditlere karşı beraber çalışma ihtiyacını konuştular." değerlendirmesi yapıldı.

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