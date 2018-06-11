taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.876
USD
4,4688
EURO
5,2743
ALTIN
186,66
PETR
76,2300

İbadi yönetimi Kandil operasyonundan rahatsız

Türk askeri PKK hedeflerini yerle bir etmek için adım adım Kandil'e ilerlerken, İbadi yönetiminden de üst üste açıklamalar gelmeye başladı.

Haber Merkezi | 11.06.2018 - 08:23..
  1. Haberler
  2. Gündem
İbadi yönetimi Kandil operasyonundan rahatsız

Terör örgütü PKK'ya karşı büyük bir kararlılıkla operasyonlar düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri,  Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye'de örgüte ağır darbeler vurdu.

PKK VURULUYOR

Türk askeri, Afrin'den sonra Kandil'i de terör örgütünden kurtarmaya kararlı.

Bölgede ilerlemeye devem eden Mehmetçik, karşı karşıya kaldığı teröristleri tek tek etkisiz hale getiriyor.

BAĞDAT'TAN İKİNCİ AÇIKLAMA

Türkiye'ye ihraç edilen bölgeyi yerle bir etmeyi hedefleyen TSK'nın operasyonları Irak yönetiminde rahatsızlığa neden oldu.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin ofisi Kandil operasyonuyla ilgili ikinci kez açıklama yayınladı.

"OPERASYONLARI KABUL ETMİYORUZ"

Açıklamada, "Irak hükümeti, Türkiye’nin bu bölgelerde yayılmasını kesinlikle kabul etmiyor. Bu bağlamda herhangi bir sızma veya yayılma, Irak’ın egemenliğine ve uluslararası hukuka yönelik bir ihlal olarak kabul edilecek" ifadeleri kullanıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'nin ilk yerli türbin motoru başarıyla test edildi

Türkiye'nin ilk yerli türbin motoru başarıyla test edildi

155
Erdoğan: Hastaneye almazlardı sıkıysa şimdi de almasınlar

Erdoğan: Hastaneye almazlardı sıkıysa şimdi de almasınlar

213
Kanada-ABD hattı geriliyor; Kanada'dan ihanet cevabı

Kanada-ABD hattı geriliyor; Kanada'dan ihanet cevabı

17
Başbakan Yıldırım'dan taksicilere: Algıyı değiştirin

Başbakan Yıldırım'dan taksicilere: Algıyı değiştirin

82
Erdoğan'dan CHP'ye: Bizim zulmeden dostumuz olmaz

Erdoğan'dan CHP'ye: Bizim zulmeden dostumuz olmaz

49
Rusya'da Permiyen döneme ait 2 yırtıcı tür keşfedildi

Rusya'da Permiyen döneme ait 2 yırtıcı tür keşfedildi

12
Netanyahu: İran halkını kuraklıktan kurtaracağız

Netanyahu: İran halkını kuraklıktan kurtaracağız

97
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM