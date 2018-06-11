İbadi yönetimi Kandil operasyonundan rahatsız

Terör örgütü PKK'ya karşı büyük bir kararlılıkla operasyonlar düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye'de örgüte ağır darbeler vurdu.

PKK VURULUYOR

Türk askeri, Afrin'den sonra Kandil'i de terör örgütünden kurtarmaya kararlı.

Bölgede ilerlemeye devem eden Mehmetçik, karşı karşıya kaldığı teröristleri tek tek etkisiz hale getiriyor.

BAĞDAT'TAN İKİNCİ AÇIKLAMA

Türkiye'ye ihraç edilen bölgeyi yerle bir etmeyi hedefleyen TSK'nın operasyonları Irak yönetiminde rahatsızlığa neden oldu.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin ofisi Kandil operasyonuyla ilgili ikinci kez açıklama yayınladı.

"OPERASYONLARI KABUL ETMİYORUZ"

Açıklamada, "Irak hükümeti, Türkiye’nin bu bölgelerde yayılmasını kesinlikle kabul etmiyor. Bu bağlamda herhangi bir sızma veya yayılma, Irak’ın egemenliğine ve uluslararası hukuka yönelik bir ihlal olarak kabul edilecek" ifadeleri kullanıldı.