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İbadi'den Kerkük açıklaması

Irak Başbakanı İbadi, Kerkük kent merkezinde güvenliğin yerel polis ve anti terör timleri tarafından sağlandığını söyledi

18.10.2017 - 17:49
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qwe

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük merkezinde güvenliğin yerel polis ve terörle mücadele güçleri tarafından sağlandığını, bunlar dışındaki silahlı gruplara izin verilmeyeceğini belirtti.

"MANİPÜLASYONA İZİN YOK"

Ofisinden yapılan açıklamada İbadi, Kerkük'te "manipülasyon içerikli görüntüler yayıp halk arasında fitne ve nefret yaratmak isteyen kişilerin peşini bırakmayacaklarını" ifade etti.

İbadi'den Kerkük açıklaması

Kent merkezinde güvenliği yerel polis ve onlara destek veren terörle mücadele güçlerinin sağladığını kaydeden İbadi, bunun haricindeki silahlı grupların kentteki varlığına müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

KERKÜK'TE GÜVENLİK SAĞLANIYOR

İbadi, Kerkük'te güvenliğin sağlanması, tüm etnik ve dini unsurların evleri ve mülklerinin korunmasının söz konusu güçlerin sorumluluğunda olduğunu aktardı.

Öte yandan Kerkük'te Güvenliği Sağlama Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ortak Operasyonlar ile Milli Güvenlik Müsteşarlığı ve Kerkük Polis Müdürü, kentteki Kürt bölgelerinde devriye gezerek vatandaşlara güvence veriyor." denildi.

İbadi'den Kerkük açıklaması

Kerkük'te Haşdi Şabi'ye bağlı bazı milis grupların Kürt yetkili ve sivillerin evlerine saldırıp yağma eyleminde bulunduğu iddia ediliyor.







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