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İbadi'den PKK'ya çağrı: Silahınızı bırakın

Irak Başbakanı İbadi, terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptı.

Haber Merkezi | 26.06.2018 - 20:43..
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde yuvalanan teröristleri ablukaya alırken, terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

İBADİ'DEN ÇAĞRI

Terör operasyonlarına TSK devam ederken, Irak'tan yeni bir açıklama geldi. Irak Başbakanı İbadi, terör örgütü PKK dahil ülkede bulunan tüm grupların silahlarını bırakmasını istedi.

İbadi'den PKK'ya çağrı: Silahınızı bırakın

"KANDİL'DE TERÖRİSTLER OLAMAZ"

İbadi, şunları kaydetti: "Irak, Türkiye ve Suriye sınırındaki güvenliğin sağlanması konusunu bakanlar kurulu toplantısında detaylıca ele aldık. Özellikle Kandil bölgesinde bir tırmanış var. Orası Irak, Türkiye ve İran üçgenidir. Orada hayat adeta yok. Yerli veya yabancı hiçbir grubun Irak topraklarını kullanarak komşu Türkiye'ye saldırı yapmasına izin vermeyiz. Devlet dışı tüm grupların silahlarını bırakmasını isterken yabancı silahlı bir örgütün (PKK) komşu ülkeye saldırmasına nasıl izin veririz?"

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