İbadi'den Tillerson'a iç mesele tepkisi

Dün Suudi Arabistan'da Irak Başbakanı ve Suudi Arabistan Kralı Selman ile üçlü görüşme gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın gündeminde Irak'ta yaşanan olaylar vardı. Irak'ta Haşdi Şabi milislerinin bölgeyi terketmesi gerektiği mesajını veren Tillerson'a Bağdat hükümetinin cevabı gecikmedi.

"IRAK'IN İÇİŞLERİNE KARIŞMA HAKKINIZ YOK"

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın “İranlı milisler ve yabancı savaşçılar Irak topraklarını terk etsin” açıklamasına ilişkin, “Hiç kimsenin Irak’ın içişlerine karışma hakkı yoktur” dedi.

Irak Başbakanı İbadi’nin medya ofisinden yapılan açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın Irak resmi ordusu Haşdi Şabi ile ilgili sözlerinin Irak’ın "içişlerine müdahale" olduğu belirtildi.

Yapılan yazılı açıklamada, “Kimsenin Irak’ın içişlerine karışma hakkı yoktur” dendi.

ABD'NİN IKBY İÇİN TALEBİ

Tilerson pazar günü Suudi Arbistan’da yaptığı açıklamada İran destekli Haşdi Şabi milisleri ile İran’ın Irak’a IŞİD ile savaşta destek amaçlı gönderdiği danışmanlarının "evlerine dönmesi" gerektiğini söylemişti.

Tillerson Irak’tan çekilme çağrısı yaptığı güçlerin adını vermezken, Reuters’a konuşan üst düzey bir yetkili, ABD’li bakanın hem Haşdi Şabi’yi, hem de İran Devrim Muhafızları’nın dış unsurlarından Kudüs Gücü’nü kast ettiğini söylemişti.