taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.661
USD
3,6965
EURO
4,3421
ALTIN
151,66
PETR
57,7100

İbadi'den Tillerson'a iç mesele tepkisi

Irak Başbakanı İbadi ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un "Haşdi Şabi milisleri çekilsin" açıklamasına "iç meseleye karışma" mesajı verdi.

23.10.2017 - 14:11
  1. Haberler
  2. Dünya

Dün Suudi Arabistan'da Irak Başbakanı ve Suudi Arabistan Kralı Selman ile üçlü görüşme gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın gündeminde Irak'ta yaşanan olaylar vardı. Irak'ta Haşdi Şabi milislerinin bölgeyi terketmesi gerektiği mesajını veren Tillerson'a Bağdat hükümetinin cevabı gecikmedi.

İbadi'den Tillerson'a iç mesele tepkisi

"IRAK'IN İÇİŞLERİNE KARIŞMA HAKKINIZ YOK"

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın “İranlı milisler ve yabancı savaşçılar Irak topraklarını terk etsin” açıklamasına ilişkin, “Hiç kimsenin Irak’ın içişlerine karışma hakkı yoktur” dedi.

Irak Başbakanı İbadi’nin medya ofisinden yapılan açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın Irak resmi ordusu Haşdi Şabi ile ilgili sözlerinin Irak’ın "içişlerine müdahale" olduğu belirtildi.

Yapılan yazılı açıklamada, “Kimsenin Irak’ın içişlerine karışma hakkı yoktur” dendi.

İbadi'den Tillerson'a iç mesele tepkisi

ABD'NİN IKBY İÇİN TALEBİ

Tilerson pazar günü Suudi Arbistan’da yaptığı açıklamada İran destekli Haşdi Şabi milisleri ile İran’ın Irak’a IŞİD ile savaşta destek amaçlı gönderdiği danışmanlarının "evlerine dönmesi" gerektiğini söylemişti.

Tillerson Irak’tan çekilme çağrısı yaptığı güçlerin adını vermezken, Reuters’a konuşan üst düzey bir yetkili, ABD’li bakanın hem Haşdi Şabi’yi, hem de İran Devrim Muhafızları’nın dış unsurlarından Kudüs Gücü’nü kast ettiğini söylemişti.

İbadi'den Tillerson'a iç mesele tepkisi

İlginizi Çekebilir
Rus gazeteciye bıçaklı saldırı
Gazeteci Tatiana Felgengauer, kimliği belirlenemeyen kişi tarafından boğazından bıçaklandı.
İsviçre'de baltalı saldırı
Letonyalı genç, Flums kasabasında 8 kişiyi yaraladı.
Alman polisinden basın özgürlüğüne müdahale
Almanya polisi, Münih'teki bıçaklı saldırıyı çeken bir gazetecinin görüntülerini sildi.
İtalya'da maratonda kaybolan sporcular
Yarışın favori isimlerinin, koşu sırasında kent merkezinde kaybolmaları yarışı kaybetmelerine neden oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hande Yener Altın Kelebek Ödülleri'ne ateş püskürdü

Hande Yener Altın Kelebek Ödülleri'ne ateş püskürdü

37
Festivalin ilk yarışma filmi yarıda kaldı

Festivalin ilk yarışma filmi yarıda kaldı

48
Türk Masonlarından Anıtkabir ziyareti

Türk Masonlarından Anıtkabir ziyareti

347
Düğündeki takı kavgası gelinle damadı ayırdı

Düğündeki takı kavgası gelinle damadı ayırdı

181
G.Saray'a verilecek ceza belli oldu

G.Saray'a verilecek ceza belli oldu

143
IKBY'de muhalefet Barzani'yi istifaya çağırdı

IKBY'de muhalefet Barzani'yi istifaya çağırdı

95
İtalya'nın kuzeyindeki özerklik referandumu sona erdi

İtalya'nın kuzeyindeki özerklik referandumu sona erdi

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM