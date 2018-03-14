İbadi'nin koruma müdürü öldürüldü

Bağdat'tan Musul'a gitmek üzere olan Şerif İsmail ile Haşdi Şabi çatısı altında yer alan Saray es-Selam'a bağlı unsurlar arasında başlayan tartışma silahlı çatışmaya döndü.
İKİ YARALI VAR
Salahaddin vilayetine bağlı Samara kentinde yaşanan olayda İsmail'in öldüğü, beraberindeki 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İÇİN...
İsmail'in, İbadi'nin bugün Musul'a yapacağı ziyaret öncesi kentte alınacak güvenlik önlemlerini görüşmek üzere dün akşam saatlerinde Bağdat'tan ayrıldığı aktarıldı.
Irak Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise "İsmail'in, Samara kenti girişinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine yol açan olay hakkında ivedilikle soruşturma başlatıldığı" ifade edildi.
Haşdi Şabi çatısı altındaki Saray es-Selam grubu, Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın himayesinde yer alıyor.