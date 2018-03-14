İbadi'nin koruma müdürü öldürüldü

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1 Volkswagen'den 'özür' hareketi Wolfsburg menşeili otomobil üreticisi Volkswagen, elektrikli otomobil fabrika sayısını 5 katına çıkaracak.

2 Merkel dördüncü kez Şansölye seçildi Almanya parlamentosunun alt kanadı Angela Merkel'i üst üste dördüncü kez Almanya Şansölyesi seçti. Bu sonuçla Merkel resmen yeniden başbakan oldu.

3 Demet Akalın: Bakın kocamın dövmesine 2012 yılında Okan Kurt'la hayatını birleştiren Demet Akalın, kocasının kendisi için yaptırdığı dövmeyi gösterdi.

4 10 başvurudan 8'i tüketici lehine sonuçlandı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, tüketici hakem heyetlerine geçen yıl 590 bin 736 başvuru yapıldığını ve başvuruların yüzde 77'sinin tüketici lehine sonuçlandığını bildirdi.

5 Trabzon'da ambulans uçak acil iniş istedi Trabzon Havalimanı'ndan kalkan ambulans uçağın pilotu, kısa süre sonra arıza gerekçesiyle acil iniş istedi.

6 Havalimanı hırsızlığına 9 yıla kadar hapis istemi İtalya'dan Atatürk Havalimanı'na gelerek başka bir yolcuya ait valizi çaldığı iddiasıyla hakkında dava açılan turist için 9 yıla kadar hapis cezası istendi.