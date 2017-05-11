İbadi'nin PKK önerisi

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'da 7, Hakkari-Irak sınırında 2 olmak üzere toplam 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ağrı ve Hakkari'de 9 terörist öldürüldü

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Milyarder tüccar karısına 583 milyon dolar ödeyecek

İngiltere Yüksek Mahkemesi, 61 yaşındaki bir Rus milyarderin, eski karısına 453 milyon sterlin (583 milyon dolar) ödemesini kararlaştırdı.