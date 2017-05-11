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İbadi'nin PKK önerisi

Irak Başbakanı Haydar El-İbadi, ülkesindeki PKK'lı terör güçlerinin Türkiye'ye gitmesini istedi.

11.05.2017 - 23:23
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İbadi'nin PKK önerisi

İbadi'nin PKK önerisi

Irak Başbakanı Haydar El-İbadi ile KDP Irak Parlamentosu grubu görüşmesi sona erdi.

Ülkesinde terör örgütlerinin cirit attığı Irak'ın Başbakanı İbadi, Şengal'e kamp kuran PKK'lı teröristlerle başa çıkamıyor. Bu yüzden hayal ürünü bir öneri getirdi.

PKK'NIN ŞENGAL'DEKİ VARLIĞINDAN RAHATSIZ

Haydar El-İbadi’nin görüşmede PKK’nın Şengal’deki varlığından rahatsızlığını dile getirdiği bildirildi.

KDP heyetinden bir parlamenter, İbadi’nin terör örgütü PKK’nın Irak topraklarındaki güçlerini Türkiye’ye çekmesi gerektiğini söylediğini belirtti.

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