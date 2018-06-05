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İBB 2018 Yaz İzci Kampı kayıtları başladı

İBB’nin her yaz döneminde düzenlediği İBB Yaz İzci Kampı başlıyor. Kampta; temel ve ileri seviye izcilik eğitimleri, ilkyardım, telsiz ve haberleşme gibi konularda izcilik eğitimleri verilecek.

Haber Merkezi | 05.06.2018 - 16:32..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği İBB Yaz İzci Kampı için kayıtlar başladı.

Yaz sezonunu renkli ve dopdolu bir aktivite ile geçirmek isteyenler her sene olduğu gibi bu yaz döneminde de izcilik kampında buluşacak.

10 gruptan oluşacak izci kampına katılmak isteyen izci adaylarının ve izcilerin aileleri, www.ibb.istanbul adresine girip “kayıt” sekmesinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bunun yanı sıra kayıt için istenen evraklar da bu adresten öğrenilebilecek. İzcilik kampına yalnızca 10-15 yaş arasındaki izci ve izci adayları kayıt yaptırabilecek.

Ücretsiz olarak kayıt yaptırılabilecek olan Yaz İzci Kampı Beykoz Kent Ormanı’nda 25 Haziran-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İBB 2018 Yaz İzci Kampı kayıtları başladı

DOĞADA YAŞAMA EĞİTİMLERİ VERİLECEK

Kampta, izci adaylarının ve izcilerin hayatının birçok alanında kullanabilecekleri eğitimler verilecek. Eğitimler aday ve deneyimli izciler için eğlenceli, öğretici ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayıcı programlarından oluşacak. Bu programlar temel ve ileri düzey izcilik eğitimleri ile birlikte hafıza teknikleri, arama - kurtarma, telsiz ve haberleşme, ilk yardım, trafik, çevre ve orman, itfaiye ve yangına ilk müdahale gibi farklı konuları kapsayacak. Kampta izciler için yemek dağıtımı da yapılacak.

İBB 2018 Yaz İzci Kampı kayıtları başladı

HEM EĞİTİCİ HEM ÖĞRETİCİ FAALİYETLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Yaz İzci Kampı'nda eğitimlerle birlikte izciler okçuluk, resim, müzik, tiyatro, yüzme, bisiklet, binicilik, pentatlon, badminton, tırmanma, hayvan bakımı, ebru, paintball, atıcılık, kano-kürek ve oryantiring gibi hem eğlenceli hem de öğretici faaliyetlere katılacaklar.

2004 yılından bu yana devam eden ve ‘Yerel Yönetimlerde Dünya Birinciliği Ödülü’ne layık görülen İBB’nin izci kamplarından bugüne kadar 200 bini aşkın öğrenci yararlandı.

İBB 2018 Yaz İzci Kampı kayıtları başladı

İBB 2018 Yaz İzci Kampı kayıtları başladı

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