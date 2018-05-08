İBB ahşap yapılarda restorasyon uygulamaları eğitimi veriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi KUDEB (Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü), mimar ve mühendislere yönelik olarak “Geleneksel Ahşap Yapılarda Restorasyon Uygulamaları Atölye Çalışması”nın 10’uncusunu düzenliyor.

PROGRAM 4 ANA BAŞLIKTA 10 KİŞİLİK GRUPLA YAPILACAK

KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi’nde 10-11 Mayıs 2018 (Perşembe-Cuma) tarihlerinde düzenlenecek program, 4 ana başlıkta ve 10 kişilik bir grupla yürütülecek. Çalışma kapsamında; Giyotin Pencere, Bağdâdî Duvar Kaplaması ile ahşap yapının bir odasının tüm elemanları (ana taşıyıcı, ara taşıyıcı ve destekler) usta hocalar nezaretinde uygulamalı olarak birebir üretilecek.

Atölyede, konunun uzmanları tarafından;

- Yapıda Kullanılan Ahşap Malzemeleri Tanıma ve Koruma Yöntemleri - Ahşap Yapı Elemanı Onarımı

- Ahşap Giyotin Pencere Yapımı - Ahşap Karkas Yapım Sistemleri” ile ilgili sunumlar yapılacak.

Atölye Çalışmasına; kamuda yada özel sektörde kültür varlıklarının onarımında şantiye şefi, teknik uygulama sorumlusu olarak görev almış veya bakım - onarım, restorasyon projelendirme işlerinde çalışmış mimar ve mühendis unvanlarına sahip profesyoneller katılabilecek.

Katılımcıların etkinliğe 09.00-17.00 tarihlerinde iki tam gün katılımları gerekiyor. Etkinliğe katılmak isteyenler, detaylı bilgiyi http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44966/koruma-uygulama-ve-denetim-burolari-kudeb.html adresinden edinebilir.

PROGRAM: 10 MAYIS 2018

09.00-12.00: Yapıda Kullanılan Ahşap Malzemeleri Tanıma ve Koruma Yöntemleri

12.00-13.00: Öğle Arası

13.00- 17.00: Ahşap Yapı Elemanı Onarımı

13.00-17.00: Ahşap Giyotin Pencere Yapımı

11 MAYIS 2018

09.00-12.00: Ahşap Karkas Yapım Sistemleri

12.00-13.00: Öğle Arası

13.00-17.00: Ahşap Karkas Yapım Sistemleri tamamlanacak.

KUDEB Adres: Molla Hüsrev Mah. Kayserili Ahmet Paşa Sok. No:18 Süleymaniye - Fatih/İstanbul