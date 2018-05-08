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İBB ahşap yapılarda restorasyon uygulamaları eğitimi veriyor

İBB; mimar ve mühendisleri “Geleneksel Ahşap Yapılarda Restorasyon Uygulamaları Atölye Çalışması”na davet ediyor.

Haber Merkezi | 08.05.2018 - 08:53..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi KUDEB (Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü), mimar ve mühendislere yönelik olarak “Geleneksel Ahşap Yapılarda Restorasyon Uygulamaları Atölye Çalışması”nın 10’uncusunu düzenliyor.

PROGRAM 4 ANA BAŞLIKTA 10 KİŞİLİK GRUPLA YAPILACAK

KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi’nde 10-11 Mayıs 2018 (Perşembe-Cuma) tarihlerinde düzenlenecek program, 4 ana başlıkta ve 10 kişilik bir grupla yürütülecek. Çalışma kapsamında; Giyotin Pencere, Bağdâdî Duvar Kaplaması ile ahşap yapının bir odasının tüm elemanları (ana taşıyıcı, ara taşıyıcı ve destekler) usta hocalar nezaretinde uygulamalı olarak birebir üretilecek.

Atölyede, konunun uzmanları tarafından;

- Yapıda Kullanılan Ahşap Malzemeleri Tanıma ve Koruma Yöntemleri - Ahşap Yapı Elemanı Onarımı

- Ahşap Giyotin Pencere Yapımı - Ahşap Karkas Yapım Sistemleri” ile ilgili sunumlar yapılacak.

Atölye Çalışmasına; kamuda yada özel sektörde kültür varlıklarının onarımında şantiye şefi, teknik uygulama sorumlusu olarak görev almış veya bakım - onarım, restorasyon projelendirme işlerinde çalışmış mimar ve mühendis unvanlarına sahip profesyoneller katılabilecek.

Katılımcıların etkinliğe 09.00-17.00 tarihlerinde iki tam gün katılımları gerekiyor. Etkinliğe katılmak isteyenler, detaylı bilgiyi http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44966/koruma-uygulama-ve-denetim-burolari-kudeb.html adresinden edinebilir.

İBB ahşap yapılarda restorasyon uygulamaları eğitimi veriyor

PROGRAM: 10 MAYIS 2018

09.00-12.00: Yapıda Kullanılan Ahşap Malzemeleri Tanıma ve Koruma Yöntemleri

12.00-13.00: Öğle Arası

13.00- 17.00: Ahşap Yapı Elemanı Onarımı

13.00-17.00: Ahşap Giyotin Pencere Yapımı

11 MAYIS 2018

09.00-12.00: Ahşap Karkas Yapım Sistemleri

12.00-13.00: Öğle Arası

13.00-17.00: Ahşap Karkas Yapım Sistemleri tamamlanacak.

KUDEB Adres: Molla Hüsrev Mah. Kayserili Ahmet Paşa Sok. No:18 Süleymaniye - Fatih/İstanbul

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