İBB aşçıları altın madalya için yarışacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nin maharetli aşçıları, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) ile Dünya Aşçılar Birliği (WACS) işbirliğinde düzenlenen 16. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri kapsamında gerçekleştirilecek Türkiye’nin en büyük gastronomi yarışmasında altın madalyalar için hünerlerini sergileyecek.

2 BİN 100 YARIŞMACI MÜCADELE EDECEK

İBB aşçıları, 22-25 Şubat 2018 tarihleri arasında Beylikdüzü TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek yarışmada 30 farklı ülkeden 450’si yabancı olmak üzere 2 bin 100 yarışmacı ile kıyasıya mücadele edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri aşçıları, 75 farklı kategoride gerçekleştirilecek olan yarışmada; Balık, Kuzu, Orijinal Türk Mutfağı, Modern Türk Mutfağı, Pizza, Şef Ekip, Restoran Tatlı Tabağı ve Yılın Altın Türk Şefi kategorinde rakipleri ile kıyasıya mücadele edecek.

İBB AŞÇILARI İŞİNİ ŞANSA BIRAKMIYOR

Gastronomi yarışması için tüm hazırlıklarını tamamlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin profesyonel aşçıları, altın madalyaları alabilmek için oldukça özverili bir süreçten geçti. Geçmiş yıllarda yakaladıkları başarının üzerine çıkmayı hedefleyen aşçılar; yarışma kategorilerinin belirlenmesinden tarif seçimine, tabak süslemesinden sunuma ve hatta giyecekleri kostümlerin seçimine kadar her detayın üzerinde özenle durdu.

İBB AŞÇILARI İDDİALI

Aşçılar, tariflerini jüri üyelerinin karşısına çıkarmadan önce işçilik, kompozisyon, sunum ve lezzet bakımından tam not alabilmek için defalarca deneyerek şekillendirdi.

Yarışmaya sayılı saatler kala artık hazırlıklarını tamamlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi aşçıları, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yarışmada oldukça iddialı.

SÜRPRİZ İKRAMLAR DA OLACAK

İBB Sosyal Tesisleri, fuar ziyaretçilerini açtığı stantta ağırlayacak. Çeşitli sürpriz ikramların da yapılacağı İBB Sosyal Tesisleri standı Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri süresince açık kalacak.