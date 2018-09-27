taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9983
Euro
7.0151
Altın
1182.55
Borsa
100244.48
Gram Altın
227.893

İBB Avrupa'da turladı

İBB Basketbol Takımı ön eleme turunda karşılaştığı Çek takımı Turi Svitavy’i eleyerek bir üst tura çıktı. İBB Spor Kulübü ikinci eleme turunda İsveç’in Lulea takımıyla karşılaşacak.

Haber Merkezi | 27.09.2018 - 16:25..
  1. Haberler
  2. Spor

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 1. eleme turu rövanş maçında sahasında Çekya ekibi Dekstone Svitavy’yi 98-78 yenerek tur atladı.

Turuncu lacivertli ekip deplasmanda oynadığı ilk maçı 99-74 kazanmıştı. İBB Cebeci Kompleksi’nde oynanan rövanş mücadelesine İBB Spor Kulübü, Thompson’ın pota altından, Holloway’in ise dış atışlardan kaydettiği sayılarla etkili başladı. Turuncu lacivertli ekip ilk periyodu 29-20 devreyi ise 60-43 önde tamamladı.

İBB Avrupa'da turladı

25'İNCİ DAKİKADA FARKI 20 SAYIYA ÇIKTI

İkinci yarıda rakibine çok iyi savunma yaparak sayı şansı tanımayan İBB Spor Kulübü, 25. Dakikada farkı 20 sayıya çıkardı: 71-51. Luka Babic, Ramazan Tekin ve Bekir Karlı’nın sayılarıyla farkı açan Büyükşehir Belediyespor 3. Periyotu 79-58 maçı ise 98-78 kazanmayı başardı.

İBB Avrupa'da turladı

LULEA MAÇI 3 EKİM’DE İSTANBUL’DA

Çek temsilcisi Turi Svitavy’i eleyen İBB Spor Kulübü, 2. ön eleme turunda İsveç’in BC Lulea takımıyla karşılaşacak. İlk maç 3 Ekim’de İstanbul’da, rövanş maçı ise 10 Ekim’de İsveç’te oynanacak.

İBB Avrupa'da turladı

BU TURU GEÇERSE GRUPLARA KALACAK

Turuncu-lacivertliler bu turu da geçerse gruplara kalma hakkını elde edecek. İBB Spor Kulübü Basketbol Takımı Sayı İstatistikleri: Holloway 14, Mert Gizir 3, Babic 16, Kulig 9, Thompson 26, Mert Çevik 9, Sabahattin Can Göndür 5, Ahmet İlker Tunali, Ali Berent Kavaklioğlu 4, Ramazan Tekin 4, Berkay Büyükbayrak 5, Bekir Karlı 3

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump basın toplantısında Kürt gazeteciye söz verdi

Trump basın toplantısında Kürt gazeteciye söz verdi

123
Hadise'nin 12 milyon TL'si daha uçtu

Hadise'nin 12 milyon TL'si daha uçtu

187
Murat Yıldırım teknede sadece kadın olsun istedi

Murat Yıldırım teknede sadece kadın olsun istedi

43
Başkan Erdoğan Berlin'e geldi

Başkan Erdoğan Berlin'e geldi

77
Ermenistan'a sınır ihlali yapan Umut Ali Türkiye'ye döndü

Ermenistan'a sınır ihlali yapan Umut Ali Türkiye'ye döndü

47
Trump'ın İdlib itirafı

Trump'ın İdlib itirafı

80
Tekin gömlek açıklamasıyla Cumhuriyet'i de ikna edemedi

Tekin gömlek açıklamasıyla Cumhuriyet'i de ikna edemedi

146
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM