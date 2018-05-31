İBB Bağcılar'a 154 milyonluk yatırım yapacak

Halihazırda iki raylı sistem hattının Bağcılar'da hizmette olduğunu belirten Başkan Uysal, İki raylı sistem hattı için de etüt aşamasında olunduğunu açıkladı. Uysal, Bağcılar'dan dokuz metro hattının geçeceğini de duyurdu.





VATADANŞLAR UYSAL'A İLGİ GÖSTERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, Bağcılar’a yapılan yatırımların toplu açılış ve temel atma töreni Bağcılar Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda yapıldı. Burada yapılan törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Elvan, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk, Bağcılar Müftüsü Musa Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, trafik eğitim merkezinde eğitim alan çocuklar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Başkan Mevlüt Uysal, 1992 yılında Bağcılar’daki seçim çalışmalarına katıldığını ve bundan dolayı da Bağcılar’ın eski halini çok iyi bildiğini kaydetti. O günlerden bugüne Bağcılar’ın İstanbul’un en gözde ilçelerinden biri haline geldiğinin altını çizen Başkan Uysal, “Bugün de burada Bağcılar’a kazandırdığımız 15 eserin açılışını, iki eserin de temelini atacağız. Bağcılar kısa bir süre içerisinde geçmişte Mecidiyeköy ne ise, Bakırköy ne ise o hale dönecek inşallah” diye konuştu.

DOKUZ METRO HATTI BAĞCILARDAN GEÇİYOR

İBB bütçesinde en büyük payı ulaşıma ayırdıklarını ve planlanan ulaşım istemlerinin devreye girmesiyle İstanbul’daki trafik sorunun hafifleyeceğini kaydeden Başkan Uysal konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bağcılar ilçemizden dokuz metro hattı geçecek. Hâlihazırda iki raylı sistem hattı hizmette. Beş metro hattının da yapımı devam ediyor. İki raylı sistem hattının için de etüt aşamasındayız. Metro hatlarımızın bitmesi ile birlikte Mecidiyeköy’den Beylikdüzü’ne, Mecidiyeköy’den Bahçeşehir’e, Mecidiyeköy’den Küçükçekmece’ye gidecek kim varsa mecburen Bağcılar’dan geçecek. İnşallah bu yılsonu, en geç 2019 yılı başı itibariyle Mecidiyeköy-Bağcılar-Mahmutbey hattımız açılacak. O açıldığı zaman eskiden E5’teki yoğun trafik Bağcılar üzerinden yer altından devam edecek. Siz destek veriyorsunuz, biz de buna karşılık teşekkür olarak sizlere hizmet olarak sunuyoruz. Sizlere borçluyuz.”





İstanbul’un her köşesine hizmet götürdüklerini ve yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini belirten Başkan Uysal, Bağcılar’da açılışını yapacakları 15 eserin 85 Milyon TL, temelini atacakları 2 eserin de 69 Milyon TL’ye mal olacağını söyledi. Başkan Uysal şöyle devam etti:

“Açılışını yaptığımız eserlerimizin arasında birçok değişik yatırım var. Bilgi evlerinden spor tesislerine, trafik eğitim merkezinden alt, üst geçitlere, cadde düzenlemelerine, meydanlara kadar her alanda ihtiyaçları karşılıyor. Temelini attığımız eserlerimiz arasında da kapalı yüzme havuzu ve kapalı spor salonu bulunuyor.”

TRAFİK EĞİTİMİ DE VERMEK ZORUNDAYIZ

Başkan Uysal açılışını yaptıkları eserlerin arasında “Bağcılar Çocuk Trafik Eğitim Parkı”nın da olduğunu ve projeyi çok önemsediğini belirterek şöyle devam etti: “Hepimizin şikâyet ettiği bir konu var. Medyada ve halk arasında trafik kurallarına uymayanlar için kullandığımız ‘Trafik Canavarı’ diye bir deyim var. Eğer bizim trafikte yaşadığımız sıkıntı, trafikte yaşadığımız problem sürücülerin trafik kurallarına uymamasında ve bu kuralları bilmemesinden kaynaklanıyorsa o zaman biz belediye olarak trafiği rahatlatma adına yol yaparken, vatandaşın trafikte rahat hareket edebilme adına ışıklandırma ve kaldırım yaparken aynı zamanda trafik eğitimi de vermek zorundayız. Şu anda İBB olarak Topkapı’da trafik eğitim merkezimiz var. Çocuklara yönelik okul öğrencilerine yönelik eğitim veriyor. Yılda toplam 120 bin ziyaretçimiz var. İstanbul’un değişik bölgelerine biz bu trafik eğitim merkezleri yapalım ki gençlerimizi çocuklarımızı trafiğe çıkmadan şoförlüğe başlamadan, ehliyetini almadan trafik kurallarını öğrensin.”





MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞIYLA ORTAK ÇALIŞMA

Başkan Uysal bu tür eğitim merkezlerinin sayısını 6’ya çıkaracaklarını ve sonrasında da Milli Eğitim Bakanlığı ile öğrencilerin trafik eğitim merkezlerinde eğitim almaları yönünde ortak çalışma yapmak istediklerini belirterek, “Bağcılar’da ilçe belediye başkanımız, kaymakamımız ilçe milli eğitim müdürümüz oturup bunu başlatabilirler. Eğer başlatırlarsa biz o zaman diğer bölgelerde bunu çok daha rahat bir şekilde yapabiliriz” diye konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İHTİYACI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İBB bütçesinden kentsel dönüşüm için 1 Milyar TL ayırdıklarını ve bu süreçte kesinlikle vatandaşları mağdur etmeyecekleri bir yol izleyeceklerini kaydeden Başkan Uysal şöyle devam etti. “Geçmişte belediyeler olarak kentsel dönüşüm için vatandaşların kendileri yapsın veya müteahhitle yapsın istedik. Vatandaşımız mağdur oldu, müteahhitler sıkıntı yaşadı. Kavga hiç eksik olmadı, nihayetine baktığımız zaman kentsel dönüşümde bir mesafe alamadık. Kentsel dönüşüm için kimseden para istemeyeceğiz ama imar artışı da vermeyeceğiz. Peki ne yapacağız? 100 metrekare evi olanın evini yıkıp 80 metrekare olarak yapıp teslim edeceğiz. Bizler de o yüzde 20’leri toplayıp biriktirip satacağız. Bu şekilde bazı yerlerde yüzde 60 – 70, bazı yerlerde de yüzde 80 maliyetini çıkarıyoruz. Geri kalan yüzde 30’unu 40’ını da İBB olarak karşılayacağız” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Uysal vi diğer protokol üyeleri sahnede toplu açılış ve toplu temel atma töreninin kurdelesini kesti. Başkan

Uysal daha sonra da Bağcılar Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nı ziyaret etti ve çocukların eğitimini izledi.

BAŞKAN UYSAL’IN BAĞCILAR’DAN GEÇECEĞİNİ BELİRTTİĞİ METRO HATLARI:



Hizmetteki Hatlar

Otogar - Bağcılar kirazlı - Başakşehir - Olimpiyatköy Metro Hattı

Kabataş - Eminönü Zeytinburnu Bağcılar Tramvay hattı

Devam Eden Hatlar/ 5 Metro Hattı

24,5 km'lik Kabataş - Beşiktaş - Mecidiyeköy - Mahmutbey metro hattı (2019'da tamamlanacak)

13 km'lik Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli metrosu (2019'da tamamlanacak)

9,7 km'lik Bağcılar (Kirazlı)-Küçükçekmece (Halkalı) metro hattı (2020'de tamamlanacak)

Mahmutbey – Bahçeşehir - Esenyurt metro hattı (revize edilen hat)

9 km'lik Bakırköy İDO – Bağcılar Kirazlı metro hattı -UHDB ( 2018'de tamamlanacak)

Etüt Projesi Tamamlanan Hatlar

20,9 km'lik Bahçelievler Bağcılar Esenler Sultangazi metro hattı

7,8 km'lik Şirinevler Mahmutbey tramvay hattı

Bağcılar’a Kazandırılan Eserler

1. Bağcılar, Mahmutbey Tem Yan Yolu, Kavşak Ve Bağlantı Yolları

2. Bağcılar Tavukçu Deresi Üzerine Köprü (Bağcılar-Bahçelievler)

3. Bağcılar Velioğlu Caddesi

4. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi ve Yan Yol

5. Mahmutbey Gişeler Tem Üstü Üstgeçidi

6. Bağcılar Basın Ekspres Doğu Tarafı İkitelli Kavşağı İle Mahmutbey Kavşağı Arası Yol 1.500 M

7. Bağcılar Tem Bağlantı Yolu Güney Yan Yol Üzeri Yol - 120 M

8. Maslak Caddesi

9. Bağcılar Barbaros Mahallesine 1 Km Atıksu Ve Yağmursuyu Hattı

10. Bağcılar Mahmutbey Mahallesi 165 M İçmesuyu Hattı

11. Bağcılar Yüzyıl Ve Mahmutbey Mahalleleri 2,4Km İçmesuyu Hattı

12. Bağcılar 1,4 Km İçmesuyu Hattı

13. Bağcılar Trafik Eğitim Pisti

14. Bağcılar Yenimahalle Park Alanı

15. Bağcılar Yıldıztepe Mah. Zeminaltı Otopark Ve Açık Pazar – 353

Temeli Atılan Eserler

1. Bağcılar Ebubekir Kapalı Yüzme Havuzu ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı

2. Anafartalar İlköğretim Okulu Okul Kapalı Spor Salonu İnşaatı