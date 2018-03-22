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İBB Başkan Mevlüt Uysal’dan Dünya Su Günü mesajı

İBB Başkanı Mevlüt Uysal 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

İHA | 22.03.2018 - 15:58..
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, mesajında, "Bugün 22 Mart Dünya Su Günü. Dünya Su Günü her yıl 22 Mart’ta tatlısu kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve tatlısu kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla kutlanılmaktadır.

İBB Başkan Mevlüt Uysal’dan Dünya Su Günü mesajı

'Dünya Su Günü', gerek BM üyelerinin, gerekse diğer dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanmasında teşvik olması amacıyla bu isme bir gün adamak için alınmış anlamlı bir karardır.

"SAYILI ŞEHİRLERDE MUSLUKTAN SU İÇİLİR BUNLARDAN BİRİ DE İSTANBUL"

2018 yılının teması 'Su İçin Doğal Çözümler' olarak belirlenmiştir. Dünyada sayılı şehirlerde musluktan içilebilir.

Bunlardan biri de İstanbul’dur. İstanbul’un suyu; Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO),ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA),Avrupa Birliği (EC),Türk Standartları Enstitüsü (TSE) kriterlerine uygundur.

"iSTANBUL 'SU MEDENİYETİ'NİN BAŞKENTİDİR"

Bu önemli değere halkımızla birlikte sahip çıkmak için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. İstanbul, “Su Medeniyeti”nin başkentidir. Bu sorumlulukla İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak için büyük yatırımlar yapıyoruz.

"BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE 90"

İstanbul’umuzda barajlardaki doluluk oranları yüzde 90’lar seviyesine ulaştı. Yaklaşık 1 yıl yağış olmasa bile İstanbul’un su sıkıntısı yok. Ancak dünyada su kaynakları sınırsız değil.

Suyu kullanırken her damlasının kıymetli olduğunu ve sağlıklı suyun hayat olduğunu unutmayalım. 'Dünya Su Günü' kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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