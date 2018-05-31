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İBB Başkanı Mevlüt Uysal Ataşehirlilerle iftarda buluştu

Başkan Mevlüt Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ataşehir’de düzenlediği sokak iftarında vatandaşlarla bir araya geldi.

Haber Merkezi | 31.05.2018 - 13:02..
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İstanbul büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, düzenlenen sokak iftarı programında iftar öncesinde vatandaşlarla sohbet etti ve taleplerini dinledi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan akşam, oruçların açılması ve duaların edilmesiyle devam etti.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal Ataşehirlilerle iftarda buluştu

“DÜNYAYA HUZUR GELMESİ İÇİN ÜLKEMİZİN GÜÇLÜ OLMASI LAZIM”

İftara katılan vatandaşlara hitap eden İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Ramazan-ı Şerif’in huzur ve bereket ortamının bütün İslam alemine ve insanlığa yayılmasını diledi.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal Ataşehirlilerle iftarda buluştu ViDEO

İBB Başkanı Mevlüt Uysal Ataşehirlilerle iftarda buluştu

Mevlüt Uysal, “Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin, afiyet olsun. İnşallah burada mahallede huzurlu bir şekildeoruçlarımızı açtığımız gibi dua edelim ki dünyadaki bütün Müslümanlar orucunu huzurlu bir şekildeaçabilsin. Ama bilelim ki orada huzurun olması için bizim ülkemizin güçlü olması lazım. Ramazanayının rahmetine bereketine, bu şekilde birlik ve beraberliğimize sahip çıkmalıyız ki ülkemiz güçlüolsun. İnşallah Ramazan orucunu sağlıklı bir şekilde bitiririz, bayrama sevdiklerimizle kavuşuruz.” diye konuştu.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal Ataşehirlilerle iftarda buluştu

“KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ YERİNDE PARA ALMADAN YAPACAĞIZ”

İlçede gerçekleştirilmesi planlanan kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Başkan Uysal, İstanbul’un bütün ilçelerinde olduğu gibi Ataşehir’de de hizmetin büyüğünü İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığını söyledi.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal Ataşehirlilerle iftarda buluştu

İstanbul’un farklı bölgelerinde kentsel dönüşüm çalışmaları yürüttüklerini, Ataşehir’de de çalışmayapıldığını ifade eden Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah İBB olarak kentsel dönüşümçalışmalarına hız verdik. Bundan sonra Büyükşehir olarak kentsel dönüşümde para almadan yıkıpyapacağız. Ayrıca imar artışı vermeyeceğiz. Peki maliyeti nereden karşılayacağız? Herkesten yüzde 20 keseceğiz yani 100 metrekare dairesi varsa o binayı yıktığımız zaman 80 metrekare vereceğiz. O20 metrekareleri toplayıp sattığımız zaman maliyetin yüzde 70’ini karşılayacak. İBB olarak gerikalan yüzde 30 maliyeti de biz karşılayacağız.”

İBB Başkanı Mevlüt Uysal Ataşehirlilerle iftarda buluştu

Başkan Mevlüt Uysal, iftar sonrasında Ataşehir esnafını ziyaret ederek “hayırlı işler” diledi.

Teravih sonrası da cami cemaatiyle çay sohbetinde buluşan Mevlüt Uysal, vatandaşlarla hasbihal etti. Uysal, “Ataşehirli vatandaşlarımıza yakışır yatırım ve projelerimize devam edeceğiz.” dedi.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal Ataşehirlilerle iftarda buluştu

İBB Başkanı Mevlüt Uysal Ataşehirlilerle iftarda buluştu

İBB Başkanı Mevlüt Uysal Ataşehirlilerle iftarda buluştu

İBB Başkanı Mevlüt Uysal Ataşehirlilerle iftarda buluştu

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