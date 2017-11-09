İBB Başkanı Mevlüt Uysal gökdelenle mücadele sözü verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Florya Sosyal Tesisleri’nde gazetecilerle bir araya geldi.

Göreve başladıktan sonra ilk kez basın mensuplarıyla bir araya gelen Uysal, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM MASADA

Kentsel dönüşüme fazlasıyla önem verdiklerini ifade eden Başkan Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinden sonra başlayan tartışmalara da katıldı.

GÖKDELENLERLE MÜCADELE SÖZÜ

Mevlüt Uysal, "Bundan sonra imar artışı olmayacak. Yeni gökdelenlere izin vermemek için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

ERDOĞAN'IN ÇIKIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehircilik Şurası'nda yaptığı açıklamada şehirlerde ruh olmadığını ifade ederek her yerin beton olduğundan şikayet etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirde ruh yok