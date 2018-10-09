İBB Başkanı Uysal: Ailece maratona bekliyoruz

40. İstanbul Maratonu’nun tanıtım toplantısı Sepetçiler Kasrı’nda gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal’ın yanı sıra Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar katıldı.

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"HER ŞEYDEN ÖNEMLİSİ HALKIMIZIN SPORLA BULUŞMASI"

Maratonun İstanbul’u dünyaya tanıtma adına, spor adına, organizasyon adına önemli olduğunu ancak daha önemlisinin İstanbul halkının sporla buluşturulması olduğunun altını çizen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal sözlerini, “İstanbulluların sporla buluşması, barışması adına maratonun etkisi, katkısı var. 10 km, 15 km ve 42 km yarışları profesyonel koşucular için ve 30 bin kayıt var. Ancak 8 km’lik halk koşusuna bütün İstanbullular ailecek gelsin ki biz sporla daha iç içe olalım, sporla buluşalım. Zaten sloganımız sağlıklı yarınlara koşmak. Özellikle gelecek neslimizi sporla buluşturmak. Bütün İstanbullulara, Türkiye’de maratona gönel verenlere, 11 Kasım’da İstanbul Maratonu’nda iki kıtayı koşarak geçmek için buluşalım diyoruz. Herkesi İstanbul Maratonu’na davet ediyorum.”

“PLATİN MARATON OLMAK İÇİN HERKES İŞİ SAHİPLENMELİ”

Bu yıl İstanbul Maratonu’nun 40.’sının yapıldığını söyleyen Başkan Mevlüt Uysal, herkesi 11 Kasım’da maratona davet etti. Başkan Uysal, bir kıtadan diğerine koşulan maratonun çok iyi bir noktaya geldiğinin altını çizerek, Platin Maraton olma noktasında tüm paydaşlara önemli sorumluluk düştüğünü belirtti. Uysal, “Eğer Platin Maraton olma hedefimiz varsa burada tüm paydaşların işi sağlam tutması gerekiyor. Bu manada İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekibine önemli bir görev düşüyor. Atletizm Federasyonu, sponsor firma gibi tüm paydaşlarımıza işe sahip çıkalım diyoruz.” dedi.

İSTANBUL MARATONU DÜNYADA İLK SIRADA OLMALI

“İstanbul Maratonu’nun dünyadaki en iyi maraton haline gelmeli” diyen Uysal, “Biz ilk Avrupa’da ilk 7-8 içinde olmakla övünüyoruz ama hak ettiğimiz ilk 3, hatta 1 olmalıyız. Bu maraton dünyada 1. Sıradaki maraton haline gelir umarım. Halk olarak desteklerimizle, partnerlerimizin gayretleriyle o noktaya gelir inşallah.” diye konuştu.

“100 ÜLKEDEN 3 BİN 500 YABANCI SPORCU KATILIYOR”

Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu ise, maratonun yalnız İstanbul’un değil Türkiye’nin sportif simgesi haline geldiğini belirterek, “Uluslararası Atletizm Federasyonu’nun belirlediği tüm kriterleri yerine getirerek 2012’den bu yana Altın Kategori’de yer alıyoruz. 40. gurur yılımızda hedefimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin önderliğinde Platin Maraton müjdesini verebilmek olacaktır.” dedi.

Bu yıl ki sloganının ‘Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul’ olduğunu belirten Aksu, “İki kıta arasında koşmak bir ayrıcalık. Bu ayrıcalığın dünyaya doğru mesajlar vermesini istiyoruz. İnsanların hareket kabiliyetinin farkına varmalarını ve bu kaynağı doğru yönetmelerini istiyoruz. Bu doğrultuda 42 spor tesisimizde 25 branşta yüz binlerce İstanbulluya spor hizmeti sunuyoruz. Spor organizasyonlarının yanı sıra spor hizmetlerini şehrin park bahçe ve sahillerine taşıyoruz.” diye konuştu.

Aksu, bu yıl maratonda ciddi artışlar olduğunu belirterek geçen yılın iki katı olarak 100 ülkeden yabancı 3500 sporcu sayısını yakaladıklarını açıklayarak, “Bu ciddi tablo İstanbul ve Türkiye’ye duyulan ilgi ve güvenin arttığının doğru bir göstergesi.” dedi.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KİTLE HAREKETİ”

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, “İstanbul Maratonu, Türkiye’nin yapmış olduğu en büyük spor organizasyonu, en büyük kitle hareketi. Bunun içinde olmaktan son derece mutluyuz.” dedi.

“YARIM ASIRLIK MAZİSİYLE BÜYÜK BİR DEĞER”

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, “Bu yıl 40. kez düzenlenecek maraton sadece profesyonellerin yarışmasından ziyade vatandaşlarımızın da katıldığı dev bir organizasyona dönüştü. Yarım asra yaklaşan mazisiyle her geçen gün artan katılımcısıyla İstanbulumuz için büyük bir değer.” diye konuştu.