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İBB Başkanı Uysal, muhtarlarla iftarda buluştu

Muhtarlar, azalar ve aileleriyle iftarda bir araya gelen İBB Başkanı Mevlüt Uysal, “Seçilmişler olarak birbirimizi anlarsak, birlikte İstanbul’da üstesinden gelemeyeceğimiz bir hizmet yok" dedi.

Haber Merkezi | 24.05.2018 - 10:41..
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen iftar programında, İstanbul'daki mahalle muhtarları ve aileleriyle bir araya geldi.

İftar programında Tüm Muhtarlar Federasyonu Başkanı Selami Aydın, İstanbul Muhtarlar Federasyonu Genel Sekreteri Bülent Özen, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İBB Bürokratları da yer aldı.

İBB Başkanı Uysal, muhtarlarla iftarda buluştu

798 MUHTAR KATILDI

Orucunu muhtarlarla açan Başkan Mevlüt Uysal, iftar sonrasında yaptığı konuşmada İstanbul’daki 959 muhtarın 798’inin programa katıldığını, katılamayan yüzde 15’in de mazeret bildirdiğini belirterek, “Bize sahip çıktığınız için size teşekkür ediyorum.” dedi.

Muhtarların ne kadar zor şartlarda görev yaptığını bilen bir aileden geldiğini ifade eden Mevlüt Uysal, önce amcasının, sonra abisinin köylerinde muhtarlık yaptığını hatırlattı. “Muhtar olarak ne yapıyorsanız; kendiniz ya da aileniz adına değil vatandaş adına yapıyorsunuz.” ifadelerini kullanan Başkan Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

İBB Başkanı Uysal, muhtarlarla iftarda buluştu

"İSTANBUL'DA ÜSTESİNDEN GELEMEYECEĞİMİZ BİR HİZMET YOK"

“Burada muhtarlarımız bir şey söylüyorsa her biri mahallesi adına bize talepte bulunuyor. Bu kadar mücadele vatandaş ve millet adına. Tabii seçilmişlerin kaderi bu. Oy veren insan haklı olarak hizmet bekliyor. Biz de seçilmişler olarak birbirimizi anlarsak, yapamayacağız iş yok. Birlikte, İstanbul’da üstesinden gelemeyeceğimiz, altından kalkamayacağımız bir hizmet yok. Muhtarlarımız vatandaşın içindeki en son ulaşım noktasıdır. O zaman biz muhtarlarımızdan çok daha sağlıklı, problemin kaynağını öğrenebileceksek bunu canı gönülden yaparız.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İstanbul’un mahallelerindeki sorunları çözmek adına muhtarlarla sıkı ilişkiler içinde olduğunu vurgulayan Uysal, muhtarlarla diyaloglarının daha sıkı bir şekilde devam edeceğini kaydetti.

İBB Başkanı Uysal, muhtarlarla iftarda buluştu

"MUHTARLIK BİNASI OLMAYAN MAHALLEMİZ KALMAYACAK"

Muhtarların daha rahat hizmet edebilmeleri için uygun çalışma ofisleri oluşturduklarını vurgulayan Uysal, “Eksik olan muhtarlıkları tespit ettik ve yapımına başladık. İnşallah İstanbul’da muhtarlık binası olmayan mahallemiz kalmayacak. Biliyorsunuz, muhtarlıklarda ve belediyelerde ‘Başkanlık’ sistemi var. 24 Haziran seçimlerinden sonra hükümette de Cumhurbaşkanlığı sistemi gelecek.” dedi.

Muhtarları Afyon’da aileleriyle birlikte ağırladıklarını hatırlatan Uysal, “Aslında orada sizlerle ailenizi buluşturduk. Biliyoruz ki hizmet etmekten ne ailenizi ne çocuklarınızı çok fazla görebiliyorsunuz. Vatandaşların derdini dinlediğiniz gibi ailenizle bir araya gelin istedik.” ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Uysal, muhtarlarla iftarda buluştu

Mevlüt Uysal konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

"Sizler ve belediye olarak biz bir mahallede birinin sıkıntısı veya hizmete ihtiyacı varsa, siyasi görüşüne, inancına bakmadan onunla ilgileniyoruz. Coğrafyamızdaki sıkıntılara baktığımızda da ülkemizin birlik ve beraberlik içinde olmasının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bundan sonra da hiçbir ayrım yapmadan vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceğiz. Böyle yapalım ki ülkemiz Suriye ve Irak gibi olmasın. İnşallah görevimizi tam yapacağız ve ülkemiz daha güçlü olacak. İnşallah Ramazan ayının rahmeti ve bereketi hürmetine birliğimizi muhafaza ederiz."

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