İBB Başkanı Uysal, Sarıyer ve Fatih'te vatandaşlarla buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih ve Sarıyer ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. İlk olarak Fatih Yedikule’de Rumeli Türkleri Vakfı Huzurevi’ni ziyaret eden Başkan Mevlüt Uysal, sakinlerle sohbet etti ve karanfil verdi.

Ziyarette Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ve AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin de yer aldı. Huzurevi sakinlerine sıhhat ve afiyet içinde uzun ömürler dileyen Başkan Uysal, Rumeli Türkleri Vakfı’nın yönetim binasında da incelemelerde bulundu.

MAHALLE SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Yedikule Spor Kulübü’nde kulüp yöneticileri ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Mevlüt Uysal, Fatih’teki amatör spor kulüplerinin taleplerini dinledi. Başkan Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak amatör spor kulüplerine malzeme yardımı ve spor tesisleri yaptığını hatırlattı.

15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN EVİNİ ZİYARET ETTİ

Mevlüt Uysal, daha sonra 15 Temmuz’da Saraçhane İBB binası önünde şehit olan Murat Kocatürk’ün babası Bayram Kocatürk’ü evinde ziyaret etti. Şehit babasına taziyede bulunan Uysal, 15 Temmuz şehit ve gazilerinin Türkiye’yi hain bir ihtilal girişiminden kurtardığını belirtti.

Kocamustafapaşa’da ise AK Nokta’yı ziyaret ederek görevliler ve vatandaşlarla sohbet eden Uysal, buradan Sarıyer Rumeli Feneri’ne geçerek, iftarını İBB’nin Marmaracık Gençlik Kampı’na katılan gençler ve aileleriyle birlikte açtı.

"GENÇ VE BAŞARILI BİR NESLİMİZ VAR"

İftara katılan vatandaşlara hitap eden İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Ramazan-ı Şerif’in huzur ve bereket ortamının bütün İslam alemine ve insanlığa yayılmasını diledi. Türkiye’de Ramazan ayında yaşanan huzur ortamının çevremizdeki ülkelerde yaşanamadığına dikkat çeken Mevlüt Uysal, şöyle konuştu;

“Geçmişte tembel denilen bu milletin evlatları 2. Dünya Savaşı’ndan sonra işçi olarak gittikleri Almanya’yı ayağa kaldırdı. Bugün dünyada insansız hava aracı yapan 6 ülkeden birisiyiz. Dünyada en fazla kitap yayınlanan 10 ülkeden biriyiz. Genç ve başarılı bir neslimiz var. Bu kampımızdan ve gençlerimizden çok umutluyuz.”

"24 HAZİRAN'DA TÜRKİYE ŞAHA KALKACAK"

24 Haziran’da Türkiye’nin bir sistem değişikliği de içeren Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine gittiğini hatırlatan Uysal, “24 Haziran’da Türkiye inşallah güçlü bir Cumhurbaşkanı ve güçlü bir TBMM ile şaha kalkacak. Bu gençlerin önü daha da çok açılacak. O zaman ülkemiz çok daha hızlı yol alacak. Komşu ülkelerimizdeki huzursuzlukların bitmesi için de ülkemizin güçlü olmaya ihtiyacı var. İnşallah coğrafyamıza huzur gelir, inşallah bunu başaracağız.” şeklide konuştu.