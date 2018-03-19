İBB Başkanı Uysal: İhmal edilen yerlere metro götüreceğiz

AK Parti Sultanbeyli İlçe Kongresinde konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, göreve geldiği andan itibaren hızlandırdığı metro projeleri ve gelecekte hayata geçireceği projeler hakkında bilgi verdi.

"HER YERE METRO GÖTÜRECEĞİZ"

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, “Kadıköy’e, Bakırköy’e, Şişli’ye yaptığımız gibi belediyesi CHP’de olan Beylikdüzü’ne de Sultanbeyli ve Arnavutköy’e de metro götüreceğiz” dedi.

"İHMAL EDİLMİŞ YERLER VARSA ORAYA KADAR GİDECEĞİZ"

Konuşmasında İstanbulluların tamamına hizmet etmek için görevde olduğunu, hizmeti bütün ilçelere eşit dağıtacaklarını, bunu yaparken de bugüne kadar ihmal edilen ilçelere öncelik vereceklerini söylediğini vurgulayan Mevlüt Uysal, “Bugüne kadar ayrımcı olmadığımız gibi bundan sonra da olmayacağız. Ama mağdur edilmiş, ihmal edilmiş yerler varsa oraya kadar da gideceğiz” dedi.