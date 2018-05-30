İBB, Çemberlitaş'taki tramvay hattının raylarını yeniledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sultan 2. Abdülhamid Han’a saygı için Çemberlitaş’ta bulunan türbesinin önünden geçen tramvay hattındaki rayları yeniden yapılandırdı.

GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİMİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Hicaz Demiryolları’nın Medine bölümünün inşası sırasında Sultan 2. Abdülhamid’in, İslam peygamberi Hz. Muhammed’in manevi şahsına hürmeten gürültü ve titreşimin önüne geçilecek çalışmalar yapılmasını istediği hatırlatıldı.

Açıklamada, bundan yola çıkılarak benzer bir saygıyı Sultan 2. Abdülhamid’in kendisine gösterme adına Çemberlitaş’ta bulunan türbesinin önünden geçen tramvayın çıkaracağı gürültü ve titreşimi en aza indirmeyi amaçlayan projenin tamamlandığı belirtildi.

Bölgedeki ray hattı altyapısının gürültüyü minimum seviyeye indirecek malzemeler kullanılarak tamamen yenilendiği, makinistin korna kullanmasına gerek kalmaması amacıyla ray hattının kenarlarına ışıklı yaya uyarı sistemi kurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Birinci yolda 145 metre, ikinci yolda 161 metre hat revizyon çalışması yapılmıştır. Ayrıca türbe önünde toplam 150 metre ray değişimi yapılmıştır.” denildi.

MAKİNİST KORNA ÇALMAYACAK

Hayata geçirilen proje sayesinde tramvayı kullanan makinist, Sultan 2. Abdülhamid Han’ın türbesinin yanından geçerken korna çalmak zorunda kalmayacak.

LED SİSTEMİ DEVREYE GİRECEK

Tren geçişleri sırasında led ışıklı uyarı sistemi devreye girecek ve yayaları tren kornası olmaksızın görsel olarak uyaracak. Ayrıca kırmızı renkte yanan power ledler ile dalgın ya da müzik dinleyerek yürümekte olan vatandaşların dikkati çekilecek.