İBB Çocuk Meclisi'nden hayat kurtaran eğitim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında önemli bir projeye imza attı. 6-15 yaş arası 1000 çocuğun katılımıyla düzenlenen depremden korunma eğitimlerinde çocuklara teorik bilgilerin yanı sıra simülasyonda yapılan canlandırmayla deprem anında neler yapılması gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı.

500 ÇOCUK KATILDI

Eğitimlerin ilki 5 Mart'ta 500 çocuğun katılımı ile Beykoz Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlendi. İkinci eğitim programı ise bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi'nde gerçekleştirildi.

DEPREM EĞİTİMİ VERİLDİ

Eğitimler kapsamında çocuklar, AFAD'ın eğitim uzmanları tarafından afet türleri ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirildi.

Daha sonra ev ortamı şeklinde düzenlenmiş simülasyonda canlandırma yapılarak 7 şiddetinde bir deprem anında çocuklara neler yapmaları gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı.

DEPREMLE YAŞAMAYA ALIŞMALI

Eğitim programının açılışında söz alan İBB Çocuk Meclisi Başkanı Dilara Kıymaz Türkiye'nin deprem, sel, heyelan ve benzeri gibi birçok doğal afet ile karşı karşıya kaldığını belirterek depremlerle yaşamayı öğrenmenin zorunluluğuna dikkat çekti.

AMAÇ BİLİNÇLİ BİREYLER YETİŞTİRMEK

İBB Çocuk Meclisi olarak çocukların doğal afetler ve deprem konusunda bilgilenmeleri ve bilinçlenmeleri için bu eğitimin yapılmasını istediklerini ifade eden Kıymaz, “Her an afetlere hazır olmak ve afetler ile karşılaştığımızda ne yapmamız gerektiğini öğrenmek zorundayız. İnşallah burada alacağımız eğitimler bizleri daha bilinçli bireyler yapacak.” dedi.