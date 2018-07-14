taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.898
USD
4,8561
EURO
5,6707
ALTIN
194,02
PETR
74,8600

İBB görevlileri 15 Temmuz'da forma giyecek

İBB, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak için “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”ne özel düzenlediği etkinliklerde güvenlik görevlileri 15 temmuz temealı forma giyecek.

Haber Merkezi | 14.07.2018 - 15:29..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Türkiye’nin son dönemde yaşadığı en karanlık gece olan 15 Temmuz’un üzerinden 2 yıl geçti. O gece, ülkemizdeki birçok kurumla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi de işgal edilmişti. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla vatandaşlar her yerde olduğu gibi İstanbul’da da meydanlara çıktı; hainlere karşı büyük direniş gösterdi.

İBB görevlileri 15 Temmuz'da forma giyecek

15 TEMMUZ TEMALI FORMA

İstanbul’un her noktasında hizmet veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Güvenlik A.Ş, 15 Temmuz’u unutturmamak, şehitlerimiz ve gazilerimize saygı için 8 bin 600 Özel Güvenlik Görevlisi farkındalık oluşturacak.

Üzerinde İBB ve İSTGÜVEN logolarının yanı sıra 15 Temmuz logosu bulunan kırmızı tişört ve şapkalarla görev yapacak özel güvenlik görevlileri, İstanbulluların yoğun kullandığı, İBB bünyesindeki Metro, Metrobüs, Şehirhatları Vapurları, mezarlıklar gibi yerlerin de içinde olduğu bin 350 noktada hazır bulunacak.

Bakanlık Genelgesiyle belirlenmiş özel güvenlik görevlileri kıyafetlerinden farklı bir durum olmasından dolayı, “15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” için yapılacak çalışma konusunda, sadece o güne mahsus, Bakanlığa bağlı birimlerden gerekli izinler alındı. Güvenlikçilerin giyeceği üniformaların yanı sıra çalışanlar için de yine 15 Temmuz’a özel aynı tasarım özelliklerini taşıyan tişörtler ve şapkalar hazırlandı.

İBB görevlileri 15 Temmuz'da forma giyecek

İBB görevlileri 15 Temmuz'da forma giyecek

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik İntizar'la birlikte

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik İntizar'la birlikte

320
Adnan Oktar'a destek eylemi

Adnan Oktar'a destek eylemi

536
Aleyna Tilki Shakira konserinde kendini övdü

Aleyna Tilki Shakira konserinde kendini övdü

159
Başkan Erdoğan'dan bedelli askerlik değerlendirmesi

Başkan Erdoğan'dan bedelli askerlik değerlendirmesi

239
Erdoğan kur baskısını azaltmak için işe koyuldu

Erdoğan kur baskısını azaltmak için işe koyuldu

238
Trump'tan Kraliçe Elizabeth tavrı

Trump'tan Kraliçe Elizabeth tavrı

75
Adnan Oktar'ın el konulan şirketleri

Adnan Oktar'ın el konulan şirketleri

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM