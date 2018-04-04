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İBB hayvan dostlarımıza sahip çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşayan minik dostlarımız için barınak kurdu.

Haber Merkezi | 04.04.2018 - 13:54..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İBB bu kez de minik dostlarımız için harekete geçti.

İBB hayvan dostlarımıza sahip çıkıyor

MİNİK DOSTLARIMIZ UNUTULMADI

Minik dostlarımız için barınaklar kuruldu. Ayrıca sokakta yaşayan hayvanlar için ise Büyükşehir Veteriner Hizmetleri de devrede. Bu sayede hayvanlar sahipsiz kalmıyor.

İBB hayvan dostlarımıza sahip çıkıyor İZLE

İBB hayvan dostlarımıza sahip çıkıyor

UYGUN GÖRÜLMESİ HALİNDE SAHİPLENME İŞLEMİ GERÇEKLEŞİYOR

Sokak hayvanları kurulan barınaklara aktarılıyor ve internet ortamında bilgileri kaydediliyor. Hatta bu bilgiler internet sitesinde paylaşılıyor. Uygun görülen gönüllüler için sahiplendirme bile yapılabiliyor.

İBB Tepeören Hayvan Barınağı Tanıtım Filmi İZLE

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