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İBB itfaiyesi Güney Kore'de 24 altın madalya kazandı

Güney Kore’nin Chungju şehrinde düzenlenen Dünya İtfaiye Oyunları’nda Türkiye’yi temsil eden İstanbul İtfaiyesi, madalyaları topladı.

Haber Merkezi | 17.09.2018 - 13:40..
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Dünyanın dört bir yanından en iyi itfaiyecilerin katıldığı Dünya İtfaiye Oyunları’nın 13.’sü Güney Kore’nin Chungju şehrinde düzenlendi.

10-17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen oyunlarda 61 ülkeden 7 bine yakın itfaiyeci dünyanın en iyisi olmak için yarıştı. Türkiye’yi oyunlarda temsil eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, başarılı bir performans ortaya koyarak; 2 kupa, 24 altın, 27 gümüş ve 22 bronz madalya kazandı.

İBB itfaiyesi Güney Kore'de 24 altın madalya kazandı

BAŞARILI MÜCADELELER YAPILDI

13. Dünya İtfaiye Oyunları’na 33 kişilik ekiple katılan İstanbul İtfaiyesi; bilek güreşi, muster, en iyi itfaiye aracı sürme, ağırlık kaldırma, vücut geliştirme, güreş, karate, gülle atma, çekiç atma, sırıkla yüksek atlama ve 110 metre engelli koşu, 400 metre koşu, uzun atlama, yüksek atlama, 800 metre koşu, disk atma, 3000 metre engelli, cirit atma ve 4x100 ve 4x400 metre bayrak yarışları, üç adım atlama, yüksek atlama, 1000 metre koşu gibi branşlarda başarılı mücadeleler ortaya koydu.

İBB itfaiyesi Güney Kore'de 24 altın madalya kazandı

İBB İTFAİYESİ ÖDÜLLERİN SAHİBİ OLDU

İBB İtfaiyesi, oyunların en önemli yarışlarından biri olan Bucket Brıgade (Su Taşıma Ekip Oyunu) dalında altın madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada finale kadar yükselen İtfaiye Voleybol Takımı ise, Rusya’ya 3-0 kaybederek takım halinde gümüş madalya kazandı ve Dünya İkinciliği kupasını aldı. İBB İtfaiyesi, ‘En İyi Açılış Gösterisi ve Yürüyüş’ kategorisinde tulumbacılar ile takım halinde altın madalya alarak Muster Kupası’nın sahibi oldu.

İBB itfaiyesi Güney Kore'de 24 altın madalya kazandı

GÜNEY KORE EYALET BAŞKANI'NDAN TEBRİK

Güney Kore Chungju Eyalet Başkanı Lee Si Jong İstanbul İtfaiyesi ekibini ziyaret ederek yarışmalarda gösterdikleri başarılardan dolayı tebrik etti.

Başkan Lee Si Jong ayrıca açılış seremonisi esnasında düzenlenen ‘En İyi Açılış Gösterisi ve Yürüyüş’ kategorisinde Muster Kupası alan İBB İtfaiyesi’ne itfaiye oyunlarına renk kattıklarından dolayı teşekkür etti.

İBB itfaiyesi Güney Kore'de 24 altın madalya kazandı

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