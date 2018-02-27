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İBB izcileri Azerbaycan'da Hocalı şehitlerini andı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi izcileri, Hocalı şehitlerini anmak üzere Azerbaycan'a gitti.

Haber Merkezi | 27.02.2018 - 13:21..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi izcileri, Hocalı katliamının 26. yıl dönümünde şehitleri anmak için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gitti. İBB izcileri, Türkiye İzcilik Federasyonu ve Azerbaycan İzciler Birliği üyeleri ile birlikte anma etkinlikleri gerçekleştirdi.

İBB izcileri Azerbaycan'da Hocalı şehitlerini andı

BİLİNÇ KAMPI DÜZENLENDİ

Yukarı Karabağ'da, 25-26 Şubat 1992 tarihinde Ermeni güçleri tarafından 613 masum Azerbaycanlı kardeşimizin katledildiği Hocalı Katliamının yıl dönümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye İzcilik Federasyonu'nun işbirliğinde ‘Kafkas İslam Ordusu 100. Yılı ve Hocalı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı’ düzenlendi.

İBB izcileri Azerbaycan'da Hocalı şehitlerini andı

İLK OLARAK ŞEHİTLERİ ANMA TÖRENİNE KATILDILAR

Azerbaycan İzcilik Teşkilatı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa katılan büyük çoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü izcilerinden oluşan grup ilk olarak Hocalı şehitlerini anma törenlerine katıldı.

İBB izcileri Azerbaycan'da Hocalı şehitlerini andı

'ANA FERYADI' ANITINA YÜRÜYÜŞ

İzciler, önce Şehitler Hıyabanı ve Bakü Türk Şehitliğini ziyaret etti. Bakü Türk Şehitliğinde Azerbaycan'ı 1918'de Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtaran Kafkas İslam Ordusu şehitlerinin temsili mezarları önünde dua eden izciler, Hocalı Katliamı kurbanlarının anısına yaptırılan "Ana Feryadı" anıtına yürüyüş gerçekleştirdi. Ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla yürüyen izciler, anıta çelenk bıraktı.

İBB izcileri Azerbaycan'da Hocalı şehitlerini andı

4 MART'TA TÜRKİYE'YE DÖNECEKLER

İzciler, daha sonra Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde düzenlenen anma programına katıldı. Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte Azerbaycan ve Türkiye milli marşları çalındı, şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Törenlerin ardından bölgede bulunan Türk Şehitliklerini ziyaret eden izciler, kardeş Azerbaycan izcileriyle birlikte Hocalı Şehitleri anısına zeytin ağaçları dikti. Kamp faaliyetlerinin tamamlanmasıyla birlikte izciler 4 Mart'ta Türkiye'ye dönecekler.

Federasyona bağlı ünite lideri veya yardımcı lider olan izcilerin yer aldığı kampa 2017 yılında ünite çalıştırıp; Türkiye İzcilik Federasyonu’nun düzenlediği kamp hazırlıklarında görev almış olan ve daha önce Azerbaycan faaliyetlerinde bulunmamış olan izci liderleri katıldı.

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