taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.869
USD
4,4548
EURO
5,2613
ALTIN
184,97
PETR
79,3500

İBB, Kudüs mitingine hazır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Yenikapı Meydanı'nda düzenlenecek Kudüs mitingiyle ilgili, "Bütün tedbirleri aldık" dedi.

Haber Merkezi | 17.05.2018 - 21:41..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İsrail’in Filistin halkına yaptığı katliam sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla Yenikapı’da düzenlenecek “Filistin Halkına Destek Mitingi" öncesi hazırlıklar sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Başkanı Hamza Akbulut mitingin yapılacağı alanda bir basın toplantısı düzenledi.

"BU VAHŞETE TEPKİ VERİLMESİ GEREKİYOR"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul halkı olarak yarın, Kudüs’e sahip çıkma, Kudüs’te yapılan yanlışı ortaya koyma adına Yenikapı’da protesto mitingi yapılacağını hatırlatarak, “Kudüs’te 63 şehidimiz, binlerce yaralımız var. Sadece bir büyükelçilik binasının açılışından daha öte ortada bir vahşet, bir soykırım denilebilecek derecede Filistinlilerin şehit edilmesi var. Masum insanların üzerine çoluk çocuk demeden, kadın erkek demeden kurşun yağdırılması var. Bu vahşete nerede olursa olsun insanlık adına tepki gösterilmesi gerekiyor ancak eğer bu Kudüs’te yapılmışsa Müslümanlar olarak, İslam dünyası olarak ilk kıblemizin olduğu bir mekanda yapılmışsa çok daha önemli bir hale geliyor” dedi.

İBB, Kudüs mitingine hazır

“KUDÜS MİTİNGİ İSTANBUL HALKI İÇİN ÖNEMLİ BİR VAZİFE”

Kudüs’te yaşanan olaylardan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İslam İşbirliği Teşkilatı’nı İstanbul’da olağanüstü toplantıya çağırdığını hatırlatan Başkan Uysal, “Yarınki mitingde aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devlet başkanları ve temsilcileri de orada olacak. İstanbul halkı için yarın Yenikapı’da yapılacak protesto mitingi çok önemli bir vazife, çok önemli bir görev haline dönüşüyor. Sesimizi dünyaya duyurma adına, Kudüs’te yapılan bu vahşeti dünyanın gündemine taşıma adına çok önemli bir görev haline geliyor. Kudüs’te yaşananları televizyonlarda, haberlerde seyreden her İstanbullunun, her Türk vatandaşının duyduğu öfkeyi hissedebiliyoruz, görebiliyoruz. Ancak sadece evinde televizyonları başında haberleri seyrederken tepki göstererek değil, yarın burada protesto mitinginde olmaları çok daha önemli” diye konuştu.

İBB, Kudüs mitingine hazır

“1.5 MİLYON İNSANI TAŞIYABİLECEK SİSTEMİMİZ HAZIR HALDE”

Başkan Mevlüt Uysal, bütün siyasi partilerin ve İstanbulluların mitinge davetli olduğunu kaydederek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak protesto mitinginin daha rahat geçebilmesi adına her türlü tedbiri aldıklarını söyledi. Uysal sözlerini şöyle sürdürdü: “Vatandaşlarımızın buraya daha rahat ulaşabilmeleri adına her türlü tedbiri aldık. Koymuş olduğumuz ilave ek İETT seferleri, yine ulaşım adına metrolardaki ve şehir hatlarındaki düzenlemelerle yaklaşık 1.5 milyon insanı buraya taşıyabilecek ulaşım sistemimiz hazır halde olacak. İstanbullular buraya gelirken tereddüt etmesinler, ulaşım problem olmayacak inşallah. Ramazan ayında olduğumuz için vatandaşlarımız oruçlu bir şekilde buraya gelecekler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yaklaşık 50-60 bin İstanbulluya burada iftar soframızı kuracağız. O konuda da bir tereddütleri olmasın. İstanbullular, gerek miting öncesi buraya ulaşım, gerek evine dönemeyecek olanlara iftar açma, gerekse de miting bittikten sonra evlerine ulaşım adına hiçbir sorun yaşamayacaklar.”

İBB, Kudüs mitingine hazır

"YARIN SADECE İSTANBULLULAR OLMAYACAK"

“Burada yarın sadece İstanbullular olmayacak, İslam İşbirliği Teşkilatı adına gelen devlet başkanları da olacak” diyen Uysal, “Bu meydandan milyonlar olarak eğer gür sesle birlik ve beraberlik içerisinde bu vahşeti lanetlediğimiz takdirde inanıyorum ki netice alınacak. Kudüs’e çok daha iyi bir şekilde sahip çıkacağımızı düşünüyorum. Ben şimdiden bu mitinge emek çeken STK, vakıf, dernek bütün kuruluşlara teşekkür ediyorum. Sayın cumhurbaşkanımız bu mitingi organize etme adına çağrıda bulundu. İnanıyorum ki bütün siyasi partiler buna destek verecek. Yarın buraya gelecek arkadaşlarımızın Kudüs’e sahip çıkma adına çok önemli bir görev ifa edeceğini düşünüyorum. İnşallah güçlü bir kalabalıkla bu mitingi yapacağız. Kudüs nasıl ki geçmişte bütün inançların merkezi konumunda korunmuş ise aynı şekilde o statüsünün devamını inşallah bu mücadeleyle devam ettiririz” şeklinde konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Afrin'de 4 bin 464 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda, bugün itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 464 olarak açıklandı.
Güvenlik güçleri nöbetleşe iftar yapıyor
Muş'ta terör örgütlerine ve kaçakçılara geçit vermeyen güvenlik güçleri, ramazan ayında oruç tutarak ibadetlerini yerine getiriyor hem de kentin güvenliğini sağlamayı sürdürüyor.
CHP'li milletvekilleri kazada yaralandı
Bolu'da TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkarak bariyere çarpan otomobildeki CHP'li vekiller Okan Gaytancıoğlu ve Vecdi Gündoğdu yaralandı.
Kamyonet 40 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya'da bir kamyonet, 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, yaralanan 1 kişi de hastaneye sevk edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce seçmenden para istedi: Ateşleyin bakayım

Muharrem İnce seçmenden para istedi: Ateşleyin bakayım

628
Kadın polis bozkurt işareti yaptı HDP'liler rahatsız oldu

Kadın polis bozkurt işareti yaptı HDP'liler rahatsız oldu

540
Durmuş Yılmaz'a göre dolardaki artış bilinçli yapılıyor

Durmuş Yılmaz'a göre dolardaki artış bilinçli yapılıyor

532
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kraliçe'nin hafızası dehşet

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kraliçe'nin hafızası dehşet

125
Abdüllatif Şener CHP'den aday oluyor

Abdüllatif Şener CHP'den aday oluyor

261
Muharrem İnce: Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek

Muharrem İnce: Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek

680
Netanyahu Gazze katliamının üstüne tavuk dansı yaptı

Netanyahu Gazze katliamının üstüne tavuk dansı yaptı

186
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94