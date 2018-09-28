İBB kültür sanat sezonunu 1 Ekim’de açıyor

Kültür Sanat dünyasından ünlü isimlerin davetli olduğu program saat 19.00’da başlayacak. İBB Kültür Daire Başkanlığı, açılış gecesinin temasını İstanbul-Kültür-Sanat-Hayat olarak belirledi.

KÜLTÜR VE SANATIN İÇİNDE YOLCULUK

Konuklar, Darülbedayi Caddesi’ne kurulacak giriş tünelinden başlayarak sahneye kadar devam edecek yol boyunca, kültürün sanatın ve hayatın içinde yolculuk edecek.

Bu yol boyunca konuklara, İstanbul’un en eski seyircileri olan martıların figürleri eşlik edecek. Şehir Tiyatroları, İBB Orkestralar Müdürlüğü ve CRR Caz Orkestrası’nın performanslarıyla renklenecek gecede, konukları çeşitli sürprizler bekliyor.