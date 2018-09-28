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İBB kültür sanat sezonunu 1 Ekim’de açıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı 2018-2019 kültür sanat sezonunu, 1 Ekim akşamı, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenecek bir programla açıyor.

Haber Merkezi | 28.09.2018 - 16:11..
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Kültür Sanat dünyasından ünlü isimlerin davetli olduğu program saat 19.00’da başlayacak. İBB Kültür Daire Başkanlığı, açılış gecesinin temasını  İstanbul-Kültür-Sanat-Hayat olarak belirledi.

KÜLTÜR VE SANATIN İÇİNDE YOLCULUK

Konuklar, Darülbedayi Caddesi’ne kurulacak giriş tünelinden başlayarak sahneye kadar devam edecek yol boyunca, kültürün sanatın ve hayatın içinde yolculuk edecek.

Bu yol boyunca konuklara, İstanbul’un en eski seyircileri olan martıların figürleri eşlik edecek. Şehir Tiyatroları, İBB Orkestralar Müdürlüğü ve CRR Caz Orkestrası’nın performanslarıyla renklenecek gecede, konukları çeşitli sürprizler bekliyor.

İBB kültür sanat sezonunu 1 Ekim’de açıyor

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