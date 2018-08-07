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İBB kurban timi görevde

İstanbul'da 15 ayrı ekipten oluşturulan kurban yakalama timi göreve başladı. Kaçan kurbanlıkları yakalayacak olan timler, vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

İHA | 07.08.2018 - 09:51..
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İBB

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), vatandaşların rahat ve huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmeleri için her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 ekipten oluşan kurban yakalama timini göreve başlattı.

ALO 153 HATTI

İBB ALO 153’ü arayan İstanbullulara kurban yakalama timi ücretsiz bir şekilde hizmet verecek. Geçen yıl 6 kurban yakalama ekibi ile yürütülen görevde 23 büyükbaş hayvana müdahale ederek sahiplerine teslim edildi.

İBB Veteriner Hizmetleri’ne bağlı 15 yakalama ekibi Anadolu ve Avrupa yakasında görev yapacak. İkişer kişiden oluşan ekipler ücretsiz olarak hizmet verecek. Ekipler elleri ile yakalayamadıkları ve agresif olan hayvanlara hafif uyuşturucu iğne ile müdahale ediyor.

İBB kurban timi görevde

200 BİN TAKIM HİJYENİK KURBAN POŞETİ DAĞITILACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 bin adet ‘Kurban Kesim ve Hijyeni’ el kitapçığı bastırıldı. Ayrıca vatandaşlara 200 bin takım hijyenik kurban poşeti dağıtılması için planlama yapıldı. İBB ALO 153 Beyaz Masa tarafından oluşturulan “Bilgilendirme Hattı” ile kurbanlık hayvanların eti ile ilgili tüm merak edilen sorulara cevap veriliyor.

İBB kurban timi görevde

İBB kurban timi görevde

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