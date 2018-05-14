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İBB Meclisi: ABD'nin Kudüs kararını kabul etmiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını aldığı ortak bir deklarasyonla protesto etti.

Haber Merkezi | 14.05.2018 - 19:34..
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AK Parti Grup Başkan Vekili Ömer Lütfi Arı ve CHP Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever'in imzalarıyla ortak Filistin deklarasyonu hazırlandı.

İki parti meclis üyelerinin kabul ettiği ortak deklarasyon, mecliste okunarak ABD'nin uygulaması protesto edildi.

İBB MECLİSİ'NDEN KUDÜS TEPKİSİ

“Türkiye'nin en büyük yerel Meclisi'nin temsilcileri olarak ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının insanlık barışına yapılacak en büyük haksızlık olduğu” belirtilen deklarasyonda, "Kudüs'ün statüsü değiştirilemez. Birleşmiş Milletler Kararları ihlal edilemez. Kudüs üç semavi din içinde hakkaniyet temelli özgürlüğü ve barışı arayan Ortadoğu'nun yüreğidir. Kudüs ilk kıblemiz, Harem-i Şerif ile birlikte üç semavi dinin kutsal mekânlarıyla tarihi, kültürel, dini kimliği kazanmış olan ve bu niteliği ile dünya eserlerinin göz bebeği bir şehirdir" ifadeleri kullandı.

İBB Meclisi: ABD'nin Kudüs kararını kabul etmiyoruz

İBB Meclisi: ABD'nin Kudüs kararını kabul etmiyoruz

"KARARI KABUL ETMİYORUZ"

AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ömer Şahan tarafından mecliste okunan deklarasyonun tam metni şöyle:

“600 yıl boyunca Filistinin’de içinde olduğu 3 kıta 7 iklime adalet dağıtmış bir cihan devletinin mirasçıları ve Türkiye’nin en büyük yerel meclisinin temsilcileri olarak ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasının insanlık barışına yapılacak en büyük haksızlık olduğu kanısındayız.

Kudüs'ün statüsü değiştirilemez. Birleşmiş Milletler Kararları ihlal edilemez. Kudüs üç semavi din içinde hakkaniyet temelli özgürlüğü ve barışı arayan Ortadoğu'nun yüreğidir.

Kudüs ilk kıblemiz, Harem-i Şerif ile birlikte üç semavi dinin kutsal mekânlarıyla tarihi, kültürel, dini kimliği kazanmış olan ve bu niteliği ile dünya eserlerinin göz bebeği bir şehirdir.

İBB Meclisi: ABD'nin Kudüs kararını kabul etmiyoruz

1947’den bu yana tüm Birleşmiş Milletler kararlarında Kudüs'ün İsrail hâkimiyeti altında bulunması kabul edilmemiş, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesinden sonra yine Birleşmiş Milletler İsrail'i Kudüs'ün statüsünü değiştirecek girişimlerden kınamaya çağırmıştır. Keza İsrail'in 1980'de İlhak Kararı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nce kınanmış, bu konuda İsrail Hükümetinin almış olduğu tüm kararların hükümsüzlüğü kayıt altına alınmıştır.

BM’de 128 ülke bu konudaki tavrını açık ve net olarak ortaya koymuşken ABD’nin Dünya iradesini yok saydığı böyle bir uygulama yapması kabul edilemez. İstanbul halkının yerel temsilcileri olarak ABD’nin alınmış bu kararı kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Doğu Kudüs Bağımsız Filistin Devletinin Başkentidir ve Öyle kalmaya devam edecektir. İBB Meclisi olarak ABD’nin aldığı bu sözde kararı kabul etmiyoruz.

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