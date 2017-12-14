taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.666
USD
3,8802
EURO
4,5798
ALTIN
156,14
PETR
62,6700

İBB Meclisi değişen sokak isimlerini onayladı

İstanbul'da 103 sokağın ismi değiştirildi. Değişen sokaklar arasında terör örgütleri çağrıştıran ve ahlâka aykırı isimler var.

DHA | 14.12.2017 - 18:39..
  1. Haberler
  2. İç Haber
İBB Meclisi değişen sokak isimlerini onayladı

İBB Meclisi'nin Aralık ayı toplantısının bugünkü oturumunda, "Gülen", "Himmet", "Paralel" gibi kelimelerden oluşan ya da gülünç ve ahlâka aykırı görülen 192 isim değişikliği talebinin 103'ü, oy birliği ile değiştirildi.

GÜLEN, HAKAN ŞÜKÜR, DUMANLI...

İsmi değişen yerler arasında; Gülen Caddesi, Hakan Şükür, Zaman, Samanyolu, Sızıntı, Aksiyon, Cihan, Himmet, Hizmet, Dumanlı gibi sokak isimleri de bulunuyor.

Vatandaşlardan gelen şikayetler ve İBB Başkanlığı'nın konuyla ilgili çalışması neticesinde belirlenen sokak isimlerinin değiştirilmesine; AK Parti, CHP ve MHP'li meclis üyeleri olumlu oy kullandı.

İBB Meclisi değişen sokak isimlerini onayladı

GÜLEN CADDESİ, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR CADDESİ OLDU

İBB Meclisi'nde alınan karara göre; Eyüp ilçesinin Akşemsettin ve Çırcır Mahalleri arasındaki 'Gülen Caddesi'nin ismi, Şehit 'Ömer Halisdemir Caddesi' olarak değiştirildi. Ayrıca 25 ayrı 'Gülen' isimli sokağa Şehit Polis Erdem Özçelik, Şehit İhsan Yıldız, Jandarma Er Ferit Demir, Diriliş, Gökırmak gibi yeni isimler verildi.

HAKAN ŞÜKÜR SOKAĞI, ŞEHİT HALİL KANTARCI SOKAĞI OLDU

Tuzla Postane Mahallesi'nde yer alan FETÖ sanığı eski futbolcu Hakan Şükür Sokağı'nın ismi ise Şehit Halil Kantarcı Sokağı olarak değiştirildi. Ayrıca 4 ayrı 'Paralel' isimli sokağın ismi başka isimlerle değiştirilirken, FETÖ çağrışımı yaptığı belirtilen "Zaman, Samanyolu, Sızıntı, Aksiyon, Cihan, Himmet, Hizmet, Dumanlı" gibi sokak isimleri de gelen şikayetler üzerine değiştirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÇAĞRIŞTIRAN İSİMLER DEĞİŞTİ

Alınan karara göre, "Yuvarlak, Torbacılar, Fak, Zenne, Topel, Bayırgülü" isimleri de raporda  ahlaka aykırı görülen isimler arasında yer aldı. Bu isimler ile "Kandil, Güvenkandili" gibi terör örgütünü çağrıştıran sokak adları da değişenler arasında.

Ayrıca; "Harem, Aşkım, Kısrak, Belleten, Kadeh, Huylu, Pıtrak, Kekevi, Diker, Çerçi, Garzan, Eğrelti, Kısanta, Aranır, Albız, Çalkantı, Akışlı, Gazino, Mabeyn, Selam, Selamsız, Beliğ, Çuha, Şecaat, Çakalı, Koş, Delikoç" isimleri ile rakam ve harften oluşan sokak isimleri de değişen isimler arasında yer alıyor.

İlginizi Çekebilir
Hulusi Akar, ABD'li komutanlarla görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde, Irak ve ABD'li komutanlarla üçlü zirve gerçekleştirildi.
İbrahim Kalın'dan Kudüs açıklaması
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul'daki Kudüs zirvesiyle ilgili "İİT'nin Kudüs kararının devamı gelecek" dedi.
Konsolosluklardaki şüpheli paketlerden lokum çıktı
Almanya ve Fransa Başkonsolosluklarına kargo ile gelen kolilere K-9 köpeklerinin tepki vermesi üzerine harekete geçen polisler paketleri fünye ile patlattı.
Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
Balıkesir merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, ByLock kullandıkları belirtilen 25 kişi gözaltına alınırken 6 kişi aranıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail Suudi Arabistan üzerinden Lübnan'ı tehdit etti

İsrail Suudi Arabistan üzerinden Lübnan'ı tehdit etti

127
Merkez Bankası faizi artırdı

Merkez Bankası faizi artırdı

280
Bucasporlu Abdullah Balıkuv'un Sivas'a attığı gol

Bucasporlu Abdullah Balıkuv'un Sivas'a attığı gol

56
Reza Zarrab gardiyana kadın için rüşvet verdi

Reza Zarrab gardiyana kadın için rüşvet verdi

88
Suudi Arabistan gazetesi PKK ile röportaj yaptı

Suudi Arabistan gazetesi PKK ile röportaj yaptı

141
YPG'li teröristler Afrin'de hastane açtı

YPG'li teröristler Afrin'de hastane açtı

133
Fanatik Yahudiler polis eşliğinde Mescid-i Aksa'yı bastı

Fanatik Yahudiler polis eşliğinde Mescid-i Aksa'yı bastı

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM