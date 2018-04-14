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İBB Meclisi'nden 15 Temmuz Şehitliği'ne onay

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında şehit olan 20 vatandaşımızın defnedildiği 267 metrekarelik alanın "şehitlik" olarak tescillenmesini oy birliğiyle kabul etti

Haber Merkezi | 14.04.2018 - 14:12..
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında şehit olan 20 vatandaşımızın defnedildiği 267 metrekarelik alanın "şehitlik" olarak tescillenmesine oy birliğiyle karar verdi.

İBB Meclisi'nden 15 Temmuz Şehitliği'ne onay

TEKLİF GÜNDEME GELDİ

İBB Meclisinin nisan ayı toplantısının 4. oturumu, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında yapıldı. Oturumda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cenaze ve Defin Hizmetleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkındaki teklif gündeme geldi.

İBB Meclisi'nden 15 Temmuz Şehitliği'ne onay

KOMİSYON RAPORU OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Teklifin yer aldığı komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi. Kabul edilen rapor doğrultusunda, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşen ve yakınları tarafından İstanbul'da defni istenen vatandaşların mezarlarının bulunduğu Eyüpsultan ilçesi Beylerbeyi Caddesi Edirnekapı metro durağı yakınındaki mezarlık alanı şehitlik olarak tescil edildi.

İBB Meclisi'nden 15 Temmuz Şehitliği'ne onay

25 YILLIĞINA TAHSİS EDİLDİ

Ayrıca, 20 şehidimizin mezarının yer aldığı 267,57 metrekarelik alanın 25 yıl süreyle İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına tahsis edilmesine karar verildi.

İBB Meclisi'nden 15 Temmuz Şehitliği'ne onay

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