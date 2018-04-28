İBB omurilik felçlileri için 'Run Tofd' koşusu düzenliyor

Run TOFD İstanbul Koşusu 29 Nisan Pazar günü saat 10.00'da Yeşilköy sahildeki 5,5 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek.
YAŞ SINIRI YOK
Koşu sporla insanlara yeni dostluklar kazandırılmasını, iyilik köprüsü kurulmasını ve hareket kısıtlılığı bulunan bireyler için akülü tekerlekli sandalye temin edilmesini amaçlıyor. 500'ün üzerinde sporseverin koşması beklenen organizasyonda yaş sınırı bulunmuyor.
KOŞUYA KAYIT OLMAK MÜMKÜN
Run TOFD İstanbul Koşusu’nda sporcuların bireysel koşabilmesinin yanında itici güç olarak tekerlekli sandalyeli bir koşucuya eşlik edilmesi şeklinde katılıma imkan sağlayacak. "Yol arkadaşım olur musun?" sloganıyla gerçekleştirilecek olan koşuya katılarak omurilik felçlilerine destek olmak isteyen sporseverler www.runtofd.com üzerinden kayıt olabiliyor.
PROGRAM:
TARİH: 29 Nisan Pazar
YER: Yeşilköy Sahili
SAAT: 10.00-11.00