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İBB omurilik felçlileri için 'Run Tofd' koşusu düzenliyor

İBB; Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ve Omurilik Felçlileri Gençlik ve Spor Kulübü (OFSK) iş birliğinde “Yol Arkadaşım Olur Musun?” sloganı ile Run TOFD İstanbul koşusu düzenlenecek.

Haber Merkezi | 28.04.2018 - 13:27..
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Run TOFD İstanbul Koşusu 29 Nisan Pazar günü saat 10.00'da Yeşilköy sahildeki 5,5 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek.

YAŞ SINIRI YOK

Koşu sporla insanlara yeni dostluklar kazandırılmasını, iyilik köprüsü kurulmasını ve hareket kısıtlılığı bulunan bireyler için akülü tekerlekli sandalye temin edilmesini amaçlıyor. 500'ün üzerinde sporseverin koşması beklenen organizasyonda yaş sınırı bulunmuyor.

İBB omurilik felçlileri için 'Run Tofd' koşusu düzenliyor

KOŞUYA KAYIT OLMAK MÜMKÜN

Run TOFD İstanbul Koşusu’nda sporcuların bireysel koşabilmesinin yanında itici güç olarak tekerlekli sandalyeli bir koşucuya eşlik edilmesi şeklinde katılıma imkan sağlayacak. "Yol arkadaşım olur musun?" sloganıyla gerçekleştirilecek olan koşuya katılarak omurilik felçlilerine destek olmak isteyen sporseverler www.runtofd.com üzerinden kayıt olabiliyor.

PROGRAM:

TARİH: 29 Nisan Pazar

YER: Yeşilköy Sahili

SAAT: 10.00-11.00

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