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İBB sahipsiz tekneleri kaldırdı

Uyarılara rağmen kaldırılmayan batık veya yarı batık haldeki tekneler, amfibi, ekskavatör ve yengeç adı verilen özel araçlar kullanılarak kaldırdı.

DHA | 06.12.2017 - 15:10..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Haliç ve Küçükçekmece’deki sahipsiz tekneleri kaldırdı.

21 TEKNE KALDIRILDI

618 sayılı Limanlar Kanunu'ndaki “Kıyı tesisleri dışındaki kıyı alanlarına izinsiz bağlanmış veya terk edilmiş gemilerin ve deniz araçlarının bulunduğu yerden kalkmamaları halinde kaldırılma işlemi; ilgili mülki idare amirliği koordinesinde kolluk kuvvetleri ve belediye bünyesindeki birimlerce yapılır” maddesi gereğince Kasım ayında 21 adet tekne ve deniz aracı kaldırıldı.

İBB sahipsiz tekneleri kaldırdı

İBB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekiplerinin desteği ve Küçükçekmece Kaymakamlığı ile koordineli şekilde yapılan çalışmalar öncesinde gerekli iş güvenliği tedbirlerinin de alınması sağlandı. Aynı zamanda çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet vermekle birlikte seyir güvenliği için de riskler oluşturan sahipsiz tekneler ile ilgili kaldırma ve imha çalışmaları, ilgili Kaymakamlıklarca da koordinasyon sağlanmak suretiyle Deniz Hizmetleri Müdürlüğü’ ekiplerimizce devam etmektedir."

İBB sahipsiz tekneleri kaldırdı

İBB sahipsiz tekneleri kaldırdı

İBB sahipsiz tekneleri kaldırdı

İBB sahipsiz tekneleri kaldırdı

İBB sahipsiz tekneleri kaldırdı

İBB sahipsiz tekneleri kaldırdı

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